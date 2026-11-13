Agnieszka Kłopotek/fot. Izabela Langner
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Agnieszka Kłopotek, posłanka PSL-u: Po Krakowie ludzie się boją. Trzeba wyciszyć emocje [Rozmowa Dnia]

Agnieszka Kłopotek/fot. Izabela Langner

Dramatyczne wydarzenia w Krakowie skłaniają do dyskusji o naszym codziennym bezpieczeństwie. Czy Polacy powinni obawiać się ponownego zamachu? Czy winne są wieloletnie zaniedbania w opiece psychiatrycznej i psychologicznej? W „Rozmowie Dnia” w Polskim Radiu PiK na te pytania odpowiadała posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego, Agnieszka Kłopotek.

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Krakowska tragedia to temat, który wciąż żyje w Polakach. Dla posłanki zeszłotygodniowe wydarzenia miały osobisty charakter. To, co się wydarzyło w Krakowie, bardzo mnie dotknęło, bo mieszkałam w Krakowie blisko 20 lat powiedziała.

Przede wszystkim po zamachu drastycznie zmieniło się podejście obywateli. Są oni bardziej wyczuleni i boją się kolejnego zamachu. Osobiście nie czuję się mniej bezpiecznie – przyznała Agnieszka Kłopotek. – Słyszę jednak, że ludzie zaczynają się bać. Ważne, by wyciszyć te emocje. Musimy żyć dalej, bo takie wydarzenia dzieją się na całym świecie dodała.

Materiały wideo z miejsca zdarzenia pobudziły szereg dyskusji na temat reakcji niektórych osób. Samo pojawienie się licznych materiałów daje do zrozumienia, że bardzo dużo ludzi w chwili tragedii sięgało po telefon. Niektóre reakcje chyba wynikają z tego, że ludzie, z racji braku takich sytuacji w Polsce, nie wierzyli w to, co się właśnie wydarzyło. Dla przykładu jedna z pań myślała, że to są fajerwerki stwierdziła nasza rozmówczyni.

Gdy dzieją się tego typu tragedie, a ich sprawcami są młode osoby, często wraca temat pomocy psychologicznej dla młodzieży. Czy zamach to dowód, że w Polsce zaniedbano tę kwestię? Jest jakiś problem z pomocą psychologiczną i psychiatryczną dla dzieci, lekarzy brakuje. Pierwsze szlify pod tym kątem zbiera się jednak w domu. To dom powinien jako pierwszy zauważyć, że dzieje się coś złegouznała członkini PSL-u.

Całej „Rozmowy Dnia” można posłuchać poniżej.
INNE ROZMOWY DNIA TUTAJ.

Rozmowa Dnia z Agnieszką Klopotek. Rozmawiał Mariusz Kluszczyński
TAGI: rozmowa dniaagnieszka kłopotekbezpieczeństwokraków
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