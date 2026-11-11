Policjanci zatrzymali 59 osób podczas Marszu Niepodległości w Warszawie

Spośród zatrzymanych 59 osób złamało ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, sześć osób było poszukiwanych, a cztery złamały zakaz lotów dronami.
- Podczas Narodowego Święta Niepodległości zatrzymano w Warszawie 59 osób, a przy 86 znaleziono środki pirotechniczne - poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji kom. Jacek Wiśniewski.
Pomimo zakazu wydanego przez wojewodę przy 86 osobach znaleziono różnego rodzaju środki pirotechniczne. Policjanci zabezpieczyli ponad 450 sztuk takich wyrobów.
Rzecznik KSP podkreślił, że niezależnie od tego w stolicy było bezpiecznie. Dodał, że to nie koniec pracy policjantów, którzy nadal będą czuwali nad bezpieczeństwem.