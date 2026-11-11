W regionie pierwszy wolność odzyskał Włocławek. Prusacy uciekli Wisłą do Torunia [ROZMOWA Z HISTORYKIEM]

- Walki nad brzegiem rzeki wybuchły 11 listopada 1918 roku i trwały do wczesnego ranka 12 listopada. Od tego momentu Włocławek jest wolny - mówi Tomasz Wąsik z Muzeum Historii Włocławka.

Włocławek leżał w zaborze rosyjskim, ale od początku pierwszej wojny światowej był pod pruską okupacją. W listopadzie 1918 roku, już po podpisaniu zawieszenia broni, członkowie organizacji patriotycznych, głównie Polskiej Organizacji Wojskowej, wystąpili zbrojnie przeciw okupantowi.



Szef Muzeum Historii Włocławka, Tomasz Wąsik, opowiedział Polskiemu Radiu PiK o włocławskiej drodze do niepodległości. Przypomniał, że Prusacy uciekli Wisłą do Torunia już po kilku godzinach wymiany ognia.



- Walka wybuchła w sytuacji, gdy do Włocławka dotarła informacja o podpisaniu zawieszenia broni na froncie zachodnim, a więc 11 listopada. Nie były to jakieś regularne, ciężkie walki uliczne. Koncentrowały się głównie na terenie przy Wiśle, ponieważ okupanci bronili dostępu do barek i statków. To one były dla nich ostatnią szansą na ucieczkę. Walki trwały do wczesnego ranka 12 listopada. Od tego momentu Włocławek jest wolny - mówi Tomasz Wąsik.



Straty niemieckie nie są znane. Po stronie polskiej - według różnych źródeł - poległo od dwóch do pięciu osób.



Relacja Marka Ledwosińskiego - poniżej.

Więcej o stopniowym odzyskiwaniu wolności w regionie mówiliśmy tutaj.



