Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Fot. www.facebook.com/zelenskiy.official
KRAJ I ŚWIAT

Abu Zabi. Rozpoczął się drugi dzień negocjacji trójstronnych Ukraina-USA-Rosja

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Fot. www.facebook.com/zelenskiy.official

„Najpierw odbędą się rozmowy w formacie trójstronnym z udziałem (Ukrainy,) USA i Rosji. Następnie przeprowadzimy osobne spotkanie z europejskimi partnerami. Praca trwa” – napisał w mediach społecznościowych Rustem Umierow, przedstawiciel Ukrainy.

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We wtorek źródło zbliżone do ukraińskiej delegacji, cytowane przez portal Ukrainska Prawda, poinformowało, że podczas pierwszej rundy trójstronnych rozmów Ukrainy, USA i Rosji, strony uzgodniły przeprowadzenie w najbliższym czasie „szeroko zakrojonej wymiany jeńców”.

Z kolei agencja Interfax-Ukraina podawała wcześniej, z powołaniem na źródła zbliżone do ukraińskiej grupy negocjacyjnej, że pierwsza runda negocjacji trójstronnych poświęcona była gwarancjom bezpieczeństwa zarówno dla Ukrainy, jak i całej Europy. Osobno omawiano żądania Rosji dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla niej samej - podała agencja.

Według jej rozmówcy drugim ważnym tematem, który udało się omówić, były kwestie związane z czasem po zakończeniu wojny - odbudowa Ukrainy oraz kształtowanie nowej architektury bezpieczeństwa europejskiego w warunkach kryzysu zaufania.

W skład ukraińskiej delegacji wchodzą: Umierow, szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Kyryło Budanow, szef parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija, pierwszy zastępca szefa Biura Prezydenta Serhij Kysłyca oraz zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki.

Rosyjską delegacją kieruje jeden z bliższych doradców Władimira Putina, Władimir Miedinski, uznawany za jednego z czołowych ideologów Kremla.

USA są reprezentowane przez wysłanników Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa.

We wtorek i środę w Abu Zabi trwają rozmowy trójstronne Ukraina-USA-Rosja w ramach negocjacji, które mają określić zasady zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jest to pierwsze takie spotkanie od lutego.

TAGI: negocjacjewojnaRosjaUkrainaZEAAbu Zabi
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