Z miłości do Polski i do rowerów. 400 osób na rajdzie pn. „Ojczyznę trzeba kochać i szanować" [zdjęcia, wideo]

Uczestnicy XX Bydgoskiego Rajdu Niepodległości jadą trasą, która wiedzie przez jedenaście miejsc pamięci m.in. w Dolinie Śmierci, Osielsku, Sicienku i Białych Błotach.

Po złożeniu kwiatów wraz z prezydentem Bydgoszczy i odśpiewaniu hymnu rowerzyści wyruszyli sprzed Cmentarza Bohaterów Bydgoszczy, gdzie spoczywają mieszkańcy pomordowani przez hitlerowców.



Z uczestnikami rozmawiała Monika Siwak:



- Jadę już piąty raz, za każdym razem praktycznie jest inna trasa, ale zawsze około 111 kilometrów. Pojedziemy przez Koronowo, jedziemy górą. Dokładnie trasy nie sprawdzałem, nie miałem czasu, więc będzie zaskoczenie, ale jestem gotowy. Jak się ubrać? Najlepiej warstwowo.



- Będę filmowała rajd fragmentami, żeby pokazać najbliższym, jak to wygląda, jak jest wspaniale i zachęcić innych. W tym roku jadę pierwszy raz, także zobaczę, jak to wygląda i liczę na fajną atmosferę, na miłe spędzenie czasu w tym Dniu Niepodległości. Nigdy nie pokonywałam aż takiego dystansu, najwyżej od 30 do 50 km, ale myślę, że tutaj nie będzie problemu.



- Trzeci raz jadę. Bardzo lubię jeździć rowerem i takie długie dystanse są bardzo rzadkie, więc teraz jest okazja, żeby się przejechać. Raczej wszyscy dojeżdżają na metę.





Organizowany przez Rowerową Brzozę rajd zakończy o 17.30 na Starym Rynku w Bydgoszczy rozwinięcie 107-metrowej flagi.