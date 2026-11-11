Narodowe Święto Niepodległości - obchody w stolicy: uroczystości państwowe i Marsz Niepodległości

Główne obchody z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki odbędą się na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent wręczy też odznaczenia państwowe oraz nominacje generalskie. Ulicami stolicy przejdzie Marsz Niepodległości.
Premier Donald Tusk w środę będzie przebywał w Szczecinie, gdzie weźmie udział w uroczystości chrztu i podniesienia bandery na promie „Bursztyn Unity”.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w Krakowie złoży wieniec na grobie marszałka Sejmu II RP Ignacego Daszyńskiego na Cmentarz Rakowickim, zapali też znicz w miejscu sobotnich tragicznych wydarzeń w tym mieście.
Warszawskie uroczystości z okazji 108. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczną się w środę rano. Prezydent, a także przedstawiciele władz państwowych będą składać wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.
- Potem para prezydencka Karol i Marta Nawroccy, a także m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wezmą udział w mszy św. za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej.
- W Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki tradycyjnie wręczy odznaczenia państwowe; podczas tej uroczystości planowane jest wystąpienie głowy państwa.
- W południe przedstawiciele najwyższych władz państwowych wezmą udział w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego, gdzie planowane jest wystąpienie prezydenta RP.
- Karol Nawrocki wręczy także nominacje generalskie oficerom Wojska Polskiego. Awans na trzeci stopień generalski, generała broni, otrzymał Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak; kolejne lub pierwsze gwiazdki generalskie otrzymają także m.in. gen. Rafał Miernik ze Sztabu Generalnego WP, dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej płk Piotr Bieniek oraz dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych płk pil. Krzysztof Kwiatkowski.
- Po południu planowane jest złożenie przez prezydenta wieńców przed pomnikami: Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego.
- Rano przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, który znajduje się obok Belwederu, zaplanowano oświadczenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego; następnie delegacja polityków PiS wraz z Kaczyńskim złoży wieńce pod pomnikami Ojców Niepodległości w Warszawie.
- Przed południem przy Bramie Straceń na Cytadeli Warszawskiej odbędzie się briefing polityków Lewicy poświęcony inicjatywom ustawodawczym dotyczącym ochrony grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz ochrony symboli narodowych – godła i flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W briefingu weźmie udział m.in. szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska.
- Ulicami Warszawy przejdzie też Marsz Niepodległości - w tym roku pod hasłem „Polak w Polsce gospodarzem”.
Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę stałą trasą: od Ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia stadionu Narodowego. Jego organizatorem jest stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Według prezesa stowarzyszenia Bartosza Malewskiego w tym roku będzie to marsz rekordowy. - Nie zdziwię się, jak będzie nas pół miliona - podkreślił.
W piątek prezydent poinformował, że „jak co roku” weźmie udział w warszawskim Marszu Niepodległości.
Udział w marszu deklarują politycy Konfederacji, Rozwoju Plus i PiS. Według rzecznika PiS Mateusza Kurzejewskiego, w Marszu Niepodległości weźmie udział Jarosław Kaczyński, kierownictwo partii oraz „silna reprezentacja ugrupowania”. „Będziemy szli całą trasę tak jak w ostatnich latach” - dodał.
Z okazji Święta Niepodległości w Muzeum Historii Polski oraz na Krakowskim Przedmieściu odbędzie się Festiwal „Wspólna Niepodległa”, w ramach którego zaplanowano pokazy tańca, parady oraz koncert pieśni ludowych w nowoczesnych aranżacjach w wykonaniu artystów ze wszystkich województw.
W festiwalu w Muzeum Historii Polski weźmie udział ministra kultury Marta Cienkowska — o godz. 12 wspólnie z uczestnikami wydarzenia odśpiewa „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Do hymnu”.
Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.