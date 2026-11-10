Sąd Najwyższy uchylił decyzje o przerwie w czynnościach sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zostają uchylone – poinformował we wtorek w komunikacie Sąd Najwyższy. Tego samego dnia SN uchylił własne postanowienia uznające Sąd Najwyższy za niewłaściwy do rozpoznania tej sprawy.

Jak przekazano w komunikacie, rozpoznano zażalenie Święczkowskiego i Sochańskiego na piątkowe postanowienie SN, które uznawało Sąd Najwyższy za sąd „niewłaściwy do rozpoznania sprawy” i przekazywało sprawę TK „jako odrębnemu organowi władzy sądowniczej”.



SN postanowił we wtorek uchylić to postanowienie i przekazać sprawę do rozpoznania przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądy Najwyższego.



Po tej decyzji tego samego dnia rozpoznano wspomniane zażalenie Święczkowskiego i Sochańskiego na zarządzenia z 30 października o natychmiastowej przerwie w czynnościach, w tym w pełnieniu obowiązków prezesa i wiceprezesa TK. SN „postanowił uchylić oba zarządzenia” - podkreślono w komunikacie.



Chwilę później decyzje SN skomentował na X minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. „Czekam, aż pani (kierująca Izbą Odpowiedzialności Zawodowej Sądy Najwyższego Maria) Szczepaniec orzeknie, że Ziemia jest płaska” – napisał Żurek.