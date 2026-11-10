Gdzie jest „Grudziądz”? Krąży wokół Słońca, gdzieś między Marsem a Jowiszem

Międzynarodowa Unia Astronomiczna ogłosiła nowy zestaw nazw dla planetoid. Trzy są związane z Polską, wśród nich „Grudziądz”. Zawdzięczamy to polsko-litewskiemu astronomowi - Kazimierzowi Czernisowi i... Mikołajowi Kopernikowi.

Kazimierz Czernis w październiku został nagrodzony Medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za odkrycie ponad 250 planetoid i wielu komet oraz licznych nazw związanych z Polską lub wspólną historią Polski i Litwy.



Planetoida o nazwie Grudziądz



Jedną tych planetoid nazywamy od teraz oficjalnie Grudziądz. Obiekt ten, znany wcześniej pod oznaczeniem 2008 JQ8, został odkryty 4 marca 2008 roku w litewskim obserwatorium w Malatach. Odkrywcami są Kazimierz Czernis oraz Justas Zdanavičius. Orbita obiektu przebiega w głównym pasie planetoid, pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Na jedno obiegnięcie Słońca potrzebuje 4,79 roku.



Dlaczego akurat Grudziądz? Miasto to posiada prawa miejskie od 1291 roku. Znajduje się tam planetarium i obserwatorium astronomiczne, samo zaś miasto ma historyczne związki z Mikołajem Kopernikiem, który odwiedzał tę miejscowość. To właśnie tam w 1522 roku, podczas zjazdu Stanów Prus Królewskich, ogłosił on traktat „O szacunku do monety”, w którym sformułował zasadę znaną obecnie w ekonomii jako prawo Kopernika-Greshama - mówiącą, iż gorszy pieniądz wypiera z obiegu lepszy. Na rynku w Grudziądzu znajduje się ławeczka, na której można usiąść obok figury Kopernika.



Planetoida o nazwisku Zofii Huppenthal, absolwentki fizyki na UMK w Toruniu



Uhonorowana została także Zofia Huppenthal (ur. 1956), polska fizyczka i popularyzatorka astronomii. Pełniła ona funkcję wiceprezeski Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA), kierowała także toruńskim oddziałem PTMA. Planetoidę (229198) Zofiahuppenthal (inne oznaczenie 2004 TS357) odkrył również Kazimierz Czernis (samodzielnie), 15 października 2004 roku w obserwatorium w Malatach na Litwie. Asteroida ma okres orbitalny 5,26 roku.



Planetoida o nazwisku toruńskiego fizyka - Czesława Stawikowskiego



Kolejną osobą związaną z województwem kujawsko-pomorskim, uhonorowaną astronomicznym nazewnictwem, jest Czesław Stawikowski (ur. 1951) - fizyk i miłośnik astronomii, członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Stawikowski aktywnie działa w edukacji astronomii, uczestniczy w organizacji krajowej i międzynarodowej olimpiady astronomicznej oraz innych konkursów astronomicznych dla dzieci i młodzieży. Był członkiem zespołu, który opracował projekt podstawy programowej dla nowego przedmiotu „astronomia”, który według zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej ma od roku szkolnego 2027/2028 obowiązywać w szkołach ponadpodstawowych jako przedmiot do wyboru przez dyrekcję placówki.



Planetoida Cześstawikowski, oznaczona też jako 2010 TX57, krąży w głównym pasie planetoid z okresem obiegu 5,55 roku. Została odkryta 5 października 2010 roku w obserwatorium w Malatach. Dokonał tego Kazimierz Czernis.



Polacy odkryli planetoidę. Nadając nazwę, uhonorowali aktora



Czwartą ze wspomnianych planetoid odkryli Michał Żołnowski i Michał Kusiak. Odkrywcy postanowili w nazwie uhonorować aktora Macieja Stuhra - jednego z najbardziej znanych polskich aktorów filmowych i teatralnych, reżysera i scenarzystę. Aktor otrzymał liczne nagrody filmowe, m.in. za role w filmach „Pokłosie” czy „33 sceny z życia”, a także odznaczenia państwowe, np. Zloty Krzyż Zasługi.



Planetoida Stuhr (2013 YW38) okrąża Słońce co 4,15 roku, poruszając się w głównym pasie planetoid.



Planetoida na część Sławomira Rucińskiego



Piąty z kosmicznie wyróżnionych Polaków to prof. dr hab. Sławomir Ruciński, polski astronom, od kilkudziesięciu lat pracujący w Kanadzie. Astronomię ukończył na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obronił doktorat i uzyskał habilitację. Pracował w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1984 roku przeniósł się do Kanady. Na Uniwersytecie Toronto zajmował się badaniami gwiazd podwójnych, aktywnością gwiazd, atmosferami gwiazdowymi i astronomią satelitarną. W 2015 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.



Odkrywcą planetoidy Rucinski (inne oznaczenie 2006 UC370) jest kanadyjski astronom David Balam. Asteroida ma okres obiegu dookoła Słońca wynoszący 5,42 roku.





