Mieszkańcy ustawiają kwiaty i znicze na Rynku Głównym w Krakowie/fot. PAP/Łukasz Gągulski
KRAJ I ŚWIAT

Prezydent i premier wezmą udział w Marszu Ciszy o godz. 20:00 w Krakowie

Mieszkańcy ustawiają kwiaty i znicze na Rynku Głównym w Krakowie/fot. PAP/Łukasz Gągulski

„Dziś w Krakowie o 20.00 bądźmy wszyscy razem” – napisał szef rządu na platformie X. Udział prezydenta w marszu potwierdził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

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Po sobotnim zamachu w Krakowie władze miasta zapowiedziały Marsz Ciszy. Spotkanie zaplanowano na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej. Jego celem będzie upamiętnienie osób, które zginęły w sobotnim ataku, oraz wyrażenie solidarności z poszkodowanymi i ich bliskimi.

„W tym trudnym czasie pokażmy solidarność oraz to, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym, ale też gościnnym i otwartym” – napisał na X prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

W Krakowie do 11 listopada włącznie trwa żałoba. Z kolei na mocy rozporządzenia Prezydenta RP żałoba narodowa w całym kraju rozpoczęła się w niedzielę i trwa też w poniedziałek.


  • W sobotę 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca ataku, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. W Ostrowcu Świętokrzyskim, w mieszkaniu rodziny napastnika, policjanci znaleźli ciała jego rodziców i siostry.
  • Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar poinformował, że stan 14 z 15 hospitalizowanych osób jest stabilny. Ciężki pozostaje stan policjanta, który bezpośrednio uczestniczył w zatrzymaniu napastnika. Funkcjonariusz został wybudzony ze śpiączki, a jego stan od niedzieli nie uległ znaczącej zmianie. Stan drugiego policjanta uczestniczącego w zatrzymaniu jest stabilny.
  • Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

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