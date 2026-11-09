Prezydent i premier wezmą udział w Marszu Ciszy o godz. 20:00 w Krakowie

„Dziś w Krakowie o 20.00 bądźmy wszyscy razem” – napisał szef rządu na platformie X. Udział prezydenta w marszu potwierdził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

Po sobotnim zamachu w Krakowie władze miasta zapowiedziały Marsz Ciszy. Spotkanie zaplanowano na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej. Jego celem będzie upamiętnienie osób, które zginęły w sobotnim ataku, oraz wyrażenie solidarności z poszkodowanymi i ich bliskimi.



„W tym trudnym czasie pokażmy solidarność oraz to, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym, ale też gościnnym i otwartym” – napisał na X prezydent Krakowa Łukasz Gibała.



W Krakowie do 11 listopada włącznie trwa żałoba. Z kolei na mocy rozporządzenia Prezydenta RP żałoba narodowa w całym kraju rozpoczęła się w niedzielę i trwa też w poniedziałek.





W sobotę 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób . Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca ataku, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. W Ostrowcu Świętokrzyskim, w mieszkaniu rodziny napastnika, policjanci znaleźli ciała jego rodziców i siostry.