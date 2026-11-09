Akcja bydgoskich służb w Gdyni i Rumii/fot. CBŚP
Bydgoszcz

Bydgoscy śledczy odkryli duże narkotykowe laboratorium na działce w Gdyni [wideo, zdjęcia]

Akcja bydgoskich służb w Gdyni i Rumii/fot. CBŚP

Funkcjonariusze z bydgoskich Zarządów Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości odkryli nielegalne laboratorium narkotykowe na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Gdyni. W jednym z ogródków znajdowała się kompletna linia technologiczna wykorzystywana do produkcji amfetaminy.

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Na miejscu zabezpieczono 3,5 kg płynnej amfetaminy (z której można uzyskać ponad 4 kg narkotyku o wartości blisko 130 tys. zł) oraz ponad 45 litrów płynnej amfetaminy zasadowej, pozwalającej na wyprodukowanie ok. 60 kg gotowego środka o wartości 1,5 mln zł. W altanie działkowej odkryto także nielegalną uprawę konopi i susz roślinny.

  • Drugie miejsce produkcyjne znajdowało się w piwnicy bloku w Rumi i należało do Tomasza D. Policjanci przejęli tam sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki chemiczne.

W sprawie zatrzymano Tomasza D. oraz Sebastiana B., u którego w miejscu zamieszkania ujawniono amfetaminę i sprzęt do uprawy marihuany.

Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Gdyni, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące nielegalnego wytwarzania znacznych ilości narkotyków, uprawy konopi oraz posiadania środków odurzających i psychotropowych.

  • To niejedyne ustalenia funkcjonariuszy. W altanie działkowej, w której prowadzono nielegalną produkcję, policjanci odkryli również uprawę konopi innych niż włókniste oraz susz roślinny. Kolejne miejsce wykorzystywane do produkcji amfetaminy znajdowało się w pomieszczeniu piwnicznym w jednym z bloków w Rumi. Należało ono do Tomasza D. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam sprzęt laboratoryjny i substancje chemiczne służące do wytwarzania narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany.

W związku ze sprawą policjanci zatrzymali również Sebastiana B., który miał działać wspólnie z Tomaszem D. W miejscu jego zamieszkania ujawniono sprzęt przeznaczony do uprawy marihuany oraz amfetaminę.

Obaj zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Gdyni, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące nielegalnego wytwarzania znacznych ilości narkotyków, uprawy konopi innych niż włókniste oraz posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obu mężczyzn tymczasowe aresztowanie.

Mówi komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: amfetaminaprodukcjadziałkiRumiaGdyniafunkcjonariuszeBydgoszczśledztwo
Akcja bydgoskich służb w Gdyni i Rumii/fot. CBŚP/fot. CBŚP Akcja bydgoskich służb w Gdyni i Rumii/fot. CBŚP/fot. CBŚP
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