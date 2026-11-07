Odprawa premiera ze służbami po strzelaninie w Krakowie. „W domu sprawcy znaleziono troje martwych ludzi”

- Policja zareagowała błyskawicznie, z odwagą i nadzwyczajnym poświęceniem - ocenił premier Donald Tusk, odnosząc się do wydarzeń w Krakowie.
- Ratownicy medyczni też z oddaniem i poświeceniem przystąpili do działań, wrażenie robiła reakcja świadków, którzy ruszyli na pomoc rannym. Ludzie w Krakowie pokazali, co znaczy zdolność do poświęceń i solidarność w chwili zagrożenia. Dziękuję - powiedział Donald Tusk.
Premier zapewnił, że policja, służby, prokuratura zrobią wszystko, by jak najszybciej przekazać informacje o motywach sprawcy strzelaniny.
Stan rannych policjantów jest ciężki. Premier zadeklarował, że rodziny ofiar i poszkodowanych mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa. ”
Premier przekazał informację, że w domu sprawcy znaleziono trzy martwe osoby: dwie kobiety i mężczyznę, prawdopodobnie to członkowie jego rodziny.
Co się stało w Krakowie? Sprawdzone informacje
- Sześć osób zginęło, a 16 zostało rannych w sobotniej strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie.
- Zamaskowany 24-latek wjechał autem na Rynek Główny i otworzył ogień do ludzi.
- Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany.
- W Krakowie ogłoszono żałobę, a prezydent Polski Karol Nawrocki rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej, która będzie obowiązywała 8 i 9 listopada.