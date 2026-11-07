Odprawa premiera ze służbami po strzelaninie w Krakowie. „W domu sprawcy znaleziono troje martwych ludzi”

- Policja zareagowała błyskawicznie, z odwagą i nadzwyczajnym poświęceniem - ocenił premier Donald Tusk, odnosząc się do wydarzeń w Krakowie.

- Ratownicy medyczni też z oddaniem i poświeceniem przystąpili do działań, wrażenie robiła reakcja świadków, którzy ruszyli na pomoc rannym. Ludzie w Krakowie pokazali, co znaczy zdolność do poświęceń i solidarność w chwili zagrożenia. Dziękuję - powiedział Donald Tusk.



Premier zapewnił, że policja, służby, prokuratura zrobią wszystko, by jak najszybciej przekazać informacje o motywach sprawcy strzelaniny.



Stan rannych policjantów jest ciężki. Premier zadeklarował, że rodziny ofiar i poszkodowanych mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa. ”



Premier przekazał informację, że w domu sprawcy znaleziono trzy martwe osoby: dwie kobiety i mężczyznę, prawdopodobnie to członkowie jego rodziny.



Co się stało w Krakowie? Sprawdzone informacje

