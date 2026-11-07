Odprawa służb z premierem, 7 listopada/ Fot. Facebook, Donald Tusk, zrzut ekranu
REGION

Odprawa premiera ze służbami po strzelaninie w Krakowie. „W domu sprawcy znaleziono troje martwych ludzi”

Odprawa służb z premierem, 7 listopada/ Fot. Facebook, Donald Tusk, zrzut ekranu

- Policja zareagowała błyskawicznie, z odwagą i nadzwyczajnym poświęceniem - ocenił premier Donald Tusk, odnosząc się do wydarzeń w Krakowie.

Szef MSWiA o napastniku z Krakowa: działał sam. Trwają czynności w jego domu [KONFERENCJA SŁUŻB]
Szef MSWiA o napastniku z Krakowa: działał sam. Trwają czynności w jego domu [KONFERENCJA SŁUŻB]
Są wstępne ustalenia prokuratury po strzelaninie. Sprawca to 24-letni obywatel Polski
Osoba, która strzelała do ludzi w Krakowie, to obywatel Polski - informuje policja
Żurek po strzelaninie w Krakowie: Państwo działa. Doprowadzimy do ukarania sprawcy
Są śmiertelne ofiary strzelaniny w Krakowie. Policjanci postrzelili napastnika [AKTUALIZACJA]

- Ratownicy medyczni też z oddaniem i poświeceniem przystąpili do działań, wrażenie robiła reakcja świadków, którzy ruszyli na pomoc rannym. Ludzie w Krakowie pokazali, co znaczy zdolność do poświęceń i solidarność w chwili zagrożenia. Dziękuję - powiedział Donald Tusk.

Premier zapewnił, że policja, służby, prokuratura zrobią wszystko, by jak najszybciej przekazać informacje o motywach sprawcy strzelaniny.

Stan rannych policjantów jest ciężki. Premier zadeklarował, że rodziny ofiar i poszkodowanych mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa. ”

Premier przekazał informację, że w domu sprawcy znaleziono trzy martwe osoby: dwie kobiety i mężczyznę, prawdopodobnie to członkowie jego rodziny.

Co się stało w Krakowie? Sprawdzone informacje

  • Sześć osób zginęło, a 16 zostało rannych w sobotniej strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie.
  • Zamaskowany 24-latek wjechał autem na Rynek Główny i otworzył ogień do ludzi.
  • Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany.
  • W Krakowie ogłoszono żałobę, a prezydent Polski Karol Nawrocki rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej, która będzie obowiązywała 8 i 9 listopada.

TAGI: strzelanina Kraków
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Nawet 7 mln osób może przybyć na spotkania z papieżem Leonem XIV w Argentynie

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

REGION

Odprawa premiera ze służbami po strzelaninie w Krakowie. „W domu sprawcy znaleziono troje martwych ludzi”

- Policja zareagowała błyskawicznie, z odwagą i nadzwyczajnym poświęceniem - ocenił premier Donald Tusk, odnosząc się do wydarzeń w Krakowie.

DW PAP
2026-11-07, 21:45
REGION

Nawet 7 mln osób może przybyć na spotkania z papieżem Leonem XIV w Argentynie

Władze zapowiadają „największą w historii” kraju operację zabezpieczania wizyty i ogłosiły dni wolne od pracy.

PAP TB
2026-11-07, 21:30
Włocławek

Wypadek na DK 91 w powiecie aleksandrowskim. Dwie osoby są ranne

Do groźnego zdarzenia doszło w Odolionie.

DW
2026-11-07, 19:12
Bydgoszcz

Wojewoda kujawsko-pomorski apeluje, by przedwcześnie nie ferować wyroków w spawie strzelaniny

Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, apeluje, by nie ulegać dezinformacji i manipulacji w zawiązku ze strzelaniną w Krakowie. - Śledźcie oficjalne…

DW
2026-11-07, 17:46
Bydgoszcz

Bedoes ma swój podpis w Alei Bydgoskich Autografów. Na rapera z Bartodziejów czekały tłumy [zdjęcia]

Dla fanów muzyka ważniejsza była mniej oficjalna część uroczystości - Bedoes spotkał się z nimi na Starym Rynku i zaśpiewał kilka utworów.

Tatiana Adonis DW
2026-11-07, 15:28
Inowrocław

Burzliwa dyskusja i ostre słowa. Inowrocławscy radni powiatowi są przeciw łączeniu szpitali

Powiatowi rajcy ponownie większością głosów odrzucili pomysł konsolidacji tamtejszego szpitala z Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy i z grudziądzką lec…

Marcin Glapiak DW
2026-11-07, 14:58
REGION

Uwaga na gęste mgły w całym Kujawsko-Pomorskiem! Jest ostrzeżenie IMGW

Miejscami widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Lokalnie mgła może osadzać szadź, a to oznacza śliskie drogi i chodniki.

Agata Raczek TB
2026-11-07, 14:01
Lipno

Chcieli sprzedawać niedozwolone i przeterminowane środki ochrony roślin. Wpadli pod Lipnem

Podczas kontroli samochodu dostawczego w powiecie lipnowskim Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej znaleźli 8,8 kg nielegalnego preparatu. Środek był przeterminowany…

DW
2026-11-07, 11:27
Grudziądz

Śmiertelny wypadek w Radzyniu Chełmińskim w powiecie grudziądzkim. Nie żyje 69-latek

Po godz. 6.24 samochód osobowy potrącił rowerzystę. Na miejscu wciąż działają służby.

Agata Raczek TB
2026-11-07, 07:11
Włocławek

Za lewe faktury i pranie pieniędzy 20 osób odpowie przed włocławskim sądem

Prokuratura we Włocławku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej. Śledczy są przekonani, że 20 osób powinno…

DW
2026-11-06, 22:00
REGION

Scena na wodzie i sala organowa, jakiej nie ma nigdzie indziej w Polsce [W dobrą stronę]

Magda Jasińska zabrała Słuchaczy do miejsca, które - choć w tej lokalizacji i w tym kształcie istnieje od nieco ponad roku - już stało się kultowe. Nowy…

Magda Jasińska DW
2026-11-06, 21:00
Toruń

Do UMK trafi 80 milionów złotych zamiast 360 mln. zł dodatkowej subwencji

Toruński uniwersytet będzie miał znacznie mniej pieniędzy niż dostałby, gdyby zachował status uczelni badawczej. Sprawdzamy, jak w tej sytuacji będzie…

Michał Zaręba DW
2026-11-06, 19:02
więcej wiadomości
0:00 0:00