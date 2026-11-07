Od lewej: wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, małopolski Komendant PSP nadbryg. Paweł Frysztak, prezydent Krakowa Łukasz Gibała, małopolski komendant policji nadinsp. Artur Bednarek na briefingu prasowym przed rozpoczęciem odprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 7 listopada 2026PAP/Art Service
KRAJ I ŚWIAT

Szef MSWiA o napastniku z Krakowa: działał sam. Trwają czynności w jego domu [KONFERENCJA SŁUŻB]

Od lewej: wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, małopolski Komendant PSP nadbryg. Paweł Frysztak, prezydent Krakowa Łukasz Gibała, małopolski komendant policji nadinsp. Artur Bednarek na briefingu prasowym przed rozpoczęciem odprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 7 listopada 2026PAP/Art Service

- Policja oddała pierwsze strzały do napastnika 3 minuty od zgłoszenia - przekazał szef MSWiA podczas specjalnej konferencji przed rozpoczęciem odprawy służb w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

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W aucie napastnika było wiele sztuk broni

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński mówi, że sprawca ataku w Krakowie najprawdopodobniej działał sam, trwają czynności służb w jego domu. W samochodzie napastnika znaleziono wiele sztuk broni. Prokuratorzy zapowiadają nocne oględziny miejsca tragedii.

O godz. 21.45 w sobotę (7 listopada) ma się odbyć odprawa służb z udziałem premiera Donalda Tuska.

Ranni w strzelaninie przebywają w sześciu krakowskich szpitalach

16 osób, w tym napastnik i dwóch rannych policjantów, są w sześciu krakowskich szpitalach. Stan jednego z funkcjonariuszy jest bardzo ciężki. Zidentyfikowano cztery spośród sześciu ofiar śmiertelnych. Wśród nich jest cudzoziemiec.

Na bieżąco dementowane są nieprawdziwe informacje, jakie rozpowszechniane są w mediach społecznościowych.

- Sprawca zamachu w Krakowie nie był i nie jest żołnierzem Wojska Polskiego - napisał na platformie X wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rzecznik Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzej Fijołek powiedział wieczorem w TVN24, że sprawca strzelaniny jest obywatelem Polski, mieszkańcem województwa świętokrzyskiego.

- Posiadał pozwolenie na broń i prawdopodobnie z jednej z tych sztuk tych broni, na które posiadał pozwolenie, oddawał strzały - powiedział. Dodał, że mężczyzna jest niekarany i nie był notowany.

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego poinformował, że w związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie prezydent rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej. Będzie obowiązywała 8 i 9 listopada.

Motywy sprawcy są ustalane.

Relacja IAR
TAGI: strzelanina Kraków
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