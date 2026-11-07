Szef MSWiA o napastniku z Krakowa: działał sam. Trwają czynności w jego domu [KONFERENCJA SŁUŻB]

- Policja oddała pierwsze strzały do napastnika 3 minuty od zgłoszenia - przekazał szef MSWiA podczas specjalnej konferencji przed rozpoczęciem odprawy służb w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

W aucie napastnika było wiele sztuk broni



Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński mówi, że sprawca ataku w Krakowie najprawdopodobniej działał sam, trwają czynności służb w jego domu. W samochodzie napastnika znaleziono wiele sztuk broni. Prokuratorzy zapowiadają nocne oględziny miejsca tragedii.



O godz. 21.45 w sobotę (7 listopada) ma się odbyć odprawa służb z udziałem premiera Donalda Tuska.



Ranni w strzelaninie przebywają w sześciu krakowskich szpitalach





16 osób, w tym napastnik i dwóch rannych policjantów, są w sześciu krakowskich szpitalach. Stan jednego z funkcjonariuszy jest bardzo ciężki . Zidentyfikowano cztery spośród sześciu ofiar śmiertelnych. Wśród nich jest cudzoziemiec.



dementowane są nieprawdziwe informacje

prezydent rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej.

Będzie obowiązywała 8 i 9 listopada.

Motywy sprawcy są ustalane.



Ok. godz. 15 w sobotę (7 listopada) rozpędzony samochód wjechał na płytę Rynku Głównego w Krakowie.

W środku siedział zamaskowany, mający na sobie ubranie przypominające mundur, 24-letni Polak, który z broni palnej strzelał do ludzi.

Przechodnie zaczęli uciekać, chować się w pobliskich kawiarniach i restauracjach oraz bramach. Sprawca został postrzelony przez policjanta i trafił do szpitala.

Według ostatnich informacji, wskutek strzelaniny w Krakowie śmierć poniosło 6 osób, 15 jest rannych

Na bieżąco, jakie rozpowszechniane są w mediach społecznościowych.- Sprawca zamachu w Krakowie nie był i nie jest żołnierzem Wojska Polskiego - napisał na platformie X wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.Rzecznik Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzej Fijołek powiedział wieczorem w TVN24, że sprawca strzelaniny jest obywatelem Polski, mieszkańcem województwa świętokrzyskiego.- Posiadał pozwolenie na broń i prawdopodobnie z jednej z tych sztuk tych broni, na które posiadał pozwolenie, oddawał strzały - powiedział. Dodał, że mężczyzna jest niekarany i nie był notowany.Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego poinformował, że w związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie