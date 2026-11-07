Chemik Bydgoszcz wygrał derby z Elaną Toruń 2:1 i odniósł drugie zwycięstwo z rzędu/fot. Archiwum/Izabela Langner
SPORT

Chemik wygrał derby z Elaną. Wda straciła zwycięstwo w ostatniej akcji meczu we Wrześni

Chemik Bydgoszcz wygrał derby z Elaną Toruń 2:1 i odniósł drugie zwycięstwo z rzędu/fot. Archiwum/Izabela Langner

Dwa zespoły z naszego regionu punktowały w 16. kolejce Betclic III Ligi. Chemik Bydgoszcz wygrał derby z Elaną Toruń 2:1 i odniósł drugie zwycięstwo z rzędu. Wda Świecie była blisko wyjazdowej wygranej z Victorią Września, ale straciła gola w ostatniej akcji i zremisowała 3:3.

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Chemik dobrze rozpoczął derby i w 35. minucie objął prowadzenie po golu Dawida Kuliga. Tuż po przerwie przewagę gospodarzy podwyższył Damian Zagórski, który wykorzystał rzut karny.

Elana odpowiedziała w 57. minucie. Kontaktowego gola strzelił Kacper Skibicki, ale Torunianie nie zdołali doprowadzić do remisu. W doliczonym czasie gry drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Arkadiusz Korpalski.

Chemik Bydgoszcz – Elana Toruń 2:1 (1:0)
Bramki: Kulig (35), Zagórski (49 – rzut karny) – Skibicki (57)

Dużo bardziej zwariowany przebieg miał mecz Wdy we Wrześni. Pierwsza połowa należała do gospodarzy, którzy po golach Filipa Wełniaka i Kamila Kaniora prowadzili 2:0.

Po przerwie obraz spotkania całkowicie się zmienił. Goście przejęli inicjatywę i w ciągu zaledwie czterech minut odwrócili wynik. Dwukrotnie trafił Dawid Retlewski, a między jego golami drogę do siatki znalazł Kaue De Sousa.

Świecianie prowadzili 3:2 i mieli kolejne okazje, ale nie potrafili zamknąć tego starcia. W ostatniej akcji Victoria otrzymała rzut wolny. Niestety pojedynek zakończył się podziałem punktów...

Victoria Września – Wda Świecie 3:3 (2:0)
Bramki: Wełniak (18), Kanior (32), Hrnciar (90) – Retlewski (48, 51), De Sousa (49)

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: Chemik BydgoszczElana ToruńWda ŚwiecieVictoria WrześniaBetclic 3. Liga16. kolejkaderbyDawid KuligDamian ZagórskiKacper SkibickiDawid RetlewskiKaue De Sousa
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