Leon XIV podczas wizyty w Urugwaju. / Fot. PAP
REGION

Nawet 7 mln osób może przybyć na spotkania z papieżem Leonem XIV w Argentynie

Leon XIV podczas wizyty w Urugwaju. / Fot. PAP

Władze zapowiadają „największą w historii” kraju operację zabezpieczania wizyty i ogłosiły dni wolne od pracy.

W klinice Gemelli w Rzymie zakończyła się operacja papieża Leona XIV. Usunięto guzek z płuca
W klinice Gemelli w Rzymie zakończyła się operacja papieża Leona XIV. Usunięto guzek z płuca

Leon XIV przybędzie do Argentyny w niedzielę (8 listopada). Będzie to pierwsza wizyta papieża w tym kraju od 1987 roku, gdy odwiedził go Jan Paweł II.

W związku z wizytą papieża władze ogłosiły dni wolne od pracy. Poniedziałek, gdy Leon XIV odprawi mszę dla wiernych na placu przed Pomnikiem Hiszpanów w Buenos Aires, będzie świętem w całym kraju. Wtorek będzie wolny od pracy w prowincji Cordoba i stolicy, a środa – w prowincji Buenos Aires, w której leży Lujan.

Liczba zapytań o nocleg w Cordobie i Lujan na platformach hotelarskich skoczyła o 400-500 proc. W Lujan ceny noclegów dla czterech osób wzrosły do 900-2000 dolarów za noc – podała telewizja TN.

W Buenos Aires w zabezpieczaniu wizyty papieża uczestniczyć będzie 19 tys. funkcjonariuszy policji i innych służb porządkowych. Zmobilizowanych zostanie 28 karetek pogotowia i 120 ratowników medycznych. Na wypadek konieczności szybkiego przedarcia się przez tłum szykuje się 10 medyków z eskadry motocyklowej oraz załoga helikoptera.

Papież rozpoczął swoją podróż do Ameryki Południowej w piątek od wizyty w Urugwaju. W środę z Argentyny uda się do Peru, gdzie pozostanie do 16 listopada.

TAGI: ArgentynapapieżLeon XIV
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