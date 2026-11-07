Nawet 7 mln osób może przybyć na spotkania z papieżem Leonem XIV w Argentynie

Władze zapowiadają „największą w historii” kraju operację zabezpieczania wizyty i ogłosiły dni wolne od pracy.

Leon XIV przybędzie do Argentyny w niedzielę (8 listopada). Będzie to pierwsza wizyta papieża w tym kraju od 1987 roku, gdy odwiedził go Jan Paweł II.



W związku z wizytą papieża władze ogłosiły dni wolne od pracy. Poniedziałek, gdy Leon XIV odprawi mszę dla wiernych na placu przed Pomnikiem Hiszpanów w Buenos Aires, będzie świętem w całym kraju. Wtorek będzie wolny od pracy w prowincji Cordoba i stolicy, a środa – w prowincji Buenos Aires, w której leży Lujan.



Liczba zapytań o nocleg w Cordobie i Lujan na platformach hotelarskich skoczyła o 400-500 proc. W Lujan ceny noclegów dla czterech osób wzrosły do 900-2000 dolarów za noc – podała telewizja TN.



W Buenos Aires w zabezpieczaniu wizyty papieża uczestniczyć będzie 19 tys. funkcjonariuszy policji i innych służb porządkowych. Zmobilizowanych zostanie 28 karetek pogotowia i 120 ratowników medycznych. Na wypadek konieczności szybkiego przedarcia się przez tłum szykuje się 10 medyków z eskadry motocyklowej oraz załoga helikoptera.



Papież rozpoczął swoją podróż do Ameryki Południowej w piątek od wizyty w Urugwaju. W środę z Argentyny uda się do Peru, gdzie pozostanie do 16 listopada.