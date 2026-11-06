Zespołowość kluczem do zwycięstwa. Astoria wreszcie postraszyła rywali defensywą

Bydgoszczanie odnieśli trzecie zwycięstwo w tym sezonie PGE Basket Ligi. W meczu 6. kolejki Enea Łaciate Astoria pokonała u siebie PGE Start Lublin 70:62. O wyniku zdecydowały obrona i lepsza gra gospodarzy w końcówce.

Obie drużyny od początku miały problemy ze skutecznością. Astoria przewagę budowała przede wszystkim rzutami z dystansu. Po pierwszej kwarcie gospodarze prowadzili 22:17, a do przerwy zaledwie 33:30. Warto odnotować, że oba zespoły trafiły tylko 34 proc. rzutów z gry.



Po zmianie stron miejscowi poprawili przede wszystkim przejście z obrony do ataku. Gospodarze lepiej zabezpieczali własną obręcz i dzięki temu mogli częściej napędzać atak. Dobre minuty miał Jalen Thomas, a przewaga Bydgoszczan wzrosła do dziewięciu punktów. Start zdołał jednak wrócić do meczu i w czwartej kwarcie ponownie zbliżył się na jedno posiadanie. W końcówce więcej ogłady zachowali jednak podopieczni Andersa Sommera.



Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – PGE Start Lublin 70:62 (22:17, 11:13, 18:16, 19:16)