BKS odrobił dwa sety, ale przegrał tie-break. Sparta wywiozła dwa punkty z Bydgoszczy

Bydgoszczanie byli blisko drugiego zwycięstwa z rzędu w TAURON 1. Lidze. W meczu 9. kolejki BKS przegrywał ze Spartą Grodzisk Mazowiecki już 0:2, doprowadził do tie-breaka, ale w decydującym secie uległ 12:15. Goście wygrali całe spotkanie 3:2.

Pierwsze dwie partie należały do Sparty. BKS miał problemy przede wszystkim ze skutecznością w ataku. W inauguracyjnym secie bydgoszczanie kończyli tylko 39 procent swoich prób, choć samo przyjęcie funkcjonowało na dobrym poziomie. Goście wygrali 25:21, a w drugiej odsłonie dołożyli zwycięstwo 25:20.



Obraz meczu zmienił się po dwóch setach. Trener Serhij Kapelus przesunął Rafała Sobańskiego na przyjęcie, natomiast na ataku pojawił się Adam Hassine. BKS zaczął grać skuteczniej i wygrał trzecią partię 25:19.



Jeszcze bardziej wyrównany był czwarty set. Tym razem to gospodarze lepiej rozegrali końcówkę, zwyciężyli 25:21 i po dwóch przegranych partiach doprowadzili do tie-breaka.



W decydującym secie do stanu 10:10 żadna z drużyn nie potrafiła zbudować wyraźnej przewagi. Wtedy Sparta wygrała trzy kolejne akcje i odskoczyła w kluczowym momencie. Bydgoszczanie nie zdołali już odrobić strat.



BKS Bydgoszcz – Sparta Grodzisk Mazowiecki 2:3 (21:25, 20:25, 25:19, 25:21, 12:15)