Do piątku (6 listopada) NASK zgłosił platformom społecznościowym 9649 materiałów dotyczących dezinformacji wokół przesilenia w Trybunale Konstytucyjnym/fot. Freepik/ilustracyjna
KRAJ I ŚWIAT

W mediach społecznościowych są tysiące dezinformacyjnych wpisów o Trybunale Konstytucyjnym

Do piątku (6 listopada) NASK zgłosił platformom społecznościowym 9649 materiałów dotyczących dezinformacji wokół przesilenia w Trybunale Konstytucyjnym/fot. Freepik/ilustracyjna

Do piątku (6 listopada) NASK zgłosił platformom społecznościowym 9649 materiałów dotyczących dezinformacji wokół przesilenia w Trybunale Konstytucyjnym – wynika z informacji przekazanych przez instytut. Na razie nie wiadomo, czy platformy zareagowały na te zgłoszenia.

Szefowa Parlamentu Europejskiego w Sejmie. „Europa będzie potrzebowała głosu Polski”
Szefowa Parlamentu Europejskiego w Sejmie. „Europa będzie potrzebowała głosu Polski”
Trybunał Konstytucyjny obradował w ośmioosobowym składzie. Spór nie jest zażegnany
Premier: Zaoferowałem prezydentowi, że jestem gotów w tym tygodniu na spotkanie w cztery oczy
Prezydent Karol Nawrocki upomina premiera, a Prokuratura Krajowa wszczyna śledztwo
Do prokuratury wpłynęły zgłoszenia po wydarzeniach wokół Trybunału Konstytucyjnego

Jakie były główne narracje dezinformacyjne pojawiające się w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego?

Instytut wskazał m.in. na fałszywe doniesienia o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego oraz udziale niemieckiej policji w interwencji przed siedzibą TK. Inne narracje dotyczyły rzekomego zablokowania lądowania prezydenckiego samolotu, gdy Karol Nawrocki zdecydował się przerwać podróż do Senegalu i wrócić do Polski, by uczestniczyć w wydarzeniach przed Trybunałem. Odnotowano także doniesienia, jakoby rosyjski wywiad ostrzegł prezydenta przed nadchodzącym kryzysem wokół TK.

NASK poinformował, że od 30 października do 6 listopada zgłosił platformom społecznościowym 9649 materiałów związanych z dezinformacją, z czego 9543 zgłosili sami analitycy instytutu. Zdecydowana większość zgłoszeń – 9471 – dotyczyła aktywności botów. Najwięcej takich materiałów, 6324, zgłoszono w poniedziałek, a kolejne 3147 od wtorku do piątku. Pozostałe 106 materiałów zgłosili użytkownicy. NASK uznał te zgłoszenia za zasadne i dotyczące dezinformacji wokół TK.

Analitycy zaobserwowali również oznaki zautomatyzowanej aktywności oraz wykorzystywania fałszywych profili informacyjnych do rozpowszechniania treści. W ich dystrybucję włączyły się konta związane z ruchem MAGA oraz konta prorosyjskie – przekazał Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK.

Jak wyjaśnił NASK, dezinformacja dotycząca Trybunału Konstytucyjnego przybierała różne formy - od zmanipulowanych zdjęć i materiałów wideo po przedstawianie prawdziwych wydarzeń i wypowiedzi w sposób wypaczający ich pierwotny sens.

Według danych z monitoringu NASK obecna aktywność użytkowników platform społecznościowych wskazuje na stopniowy spadek zainteresowania tematem Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo też, czy platformy zareagowały na te zgłoszenia.

Pod koniec października NASK opublikował raport, z którego wynika, że w pierwszym półroczu zgłosił platformom społecznościowym ponad 65 tys. treści dezinformacyjnych.

  • Platformy usunęły jedynie 4380 z nich (6,7 proc.), a kolejne 11 tys. (17,3 proc.) poddały moderacji.
  • Pozostałe 49,5 tys. zgłoszeń (76 proc.) pozostało bez reakcji.
  • Podczas prezentacji raportu wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że wystąpił do platform społecznościowych z żądaniem utworzenia polskojęzycznych zespołów zajmujących się moderacją treści.
Co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym?

W ubiegły piątek przedstawiciele sędziów TK wybranych w obecnej kadencji Sejmu poinformowali, że Anna Korwin-Piotrowska objęła kierowanie Trybunałem. Wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego oraz zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. We wtorek ośmioro uczestniczących w nim sędziów jednogłośnie przyjęło projekt budżetu na 2027 rok. Korwin-Piotrowska uznała, że liczba uczestników była wystarczająca do stwierdzenia kworum i podejmowania uchwał.

Wcześnie w nocy z piątku na sobotę prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy, gdzie odbył konsultacje z I prezesem SN Zbigniewem Kapińskim i Bogdanem Święczkowskim. Następnie wszedł do siedziby TK. Opublikowane w mediach nagrania pokazały spór między przedstawicielami prezydenta a sędziami. Strony różnią się w ocenie przebiegu wydarzeń.

Weronika Moszpańska

TAGI: Trybunał Konstytucyjnystop dezinformacjiNASKKrzysztof GawkowskisędziowieTK
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Szefowa Parlamentu Europejskiego w Sejmie. „Europa będzie potrzebowała głosu Polski”

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

KRAJ I ŚWIAT

W mediach społecznościowych są tysiące dezinformacyjnych wpisów o Trybunale Konstytucyjnym

Do piątku (6 listopada) NASK zgłosił platformom społecznościowym 9649 materiałów dotyczących dezinformacji wokół przesilenia w Trybunale Konstytucyjnym…

DW PAP
2026-11-06, 20:35
KRAJ I ŚWIAT

Szefowa Parlamentu Europejskiego w Sejmie. „Europa będzie potrzebowała głosu Polski”

Polska ma realny wpływ na wybory Unii Europejskiej w kwestiach obronności i rozszerzenia Wspólnoty. O rosnącej roli naszego kraju mówiła w Sejmie przewodnicząca…

Informacyjna Agencja Radiowa JW
2026-11-06, 12:40
KRAJ I ŚWIAT

W Rosji spodziewano się, ze Trump zaliczy spadek, ale nie, że aż taki [Wieści ze Wschodu]

Wkażdy czwartek po godz. 15.30 na antenie Polskiego Radia PiK Maciej Jastrzębski komentuje dla Słuchaczy wydarzenia, które mają wpływ na losy całego świata…

Cezary Wojtczak DW
2026-11-05, 21:10
KRAJ I ŚWIAT

Funkcjonariusze ABW zatrzymali sześć osób. Grupa miała działać dla rosyjskich służb

Funkcjonariusze ABW zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród…

Polska Agencja Prasowa JW
2026-11-05, 13:10
KRAJ I ŚWIAT

Spór wokół zatrzymań ws. afery z elektrownią Ostrołęka. Skarb państwa liczy straty

Zatrzymania w sprawie głośnej afery z elektrownią Ostrołęka. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 25 osób w związku ze śledztwem dotyczącym niegospodarności…

Informacyjna Agencja Radiowa JW
2026-11-04, 20:20
KRAJ I ŚWIAT

Trybunał Konstytucyjny obradował w ośmioosobowym składzie. Spór nie jest zażegnany

Na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwołanym przez Annę Korwin-Piotrowską m.in. przyjęto uchwałę dotyczącą przyszłorocznego…

Dorota Witt PAP
2026-11-04, 07:30
KRAJ I ŚWIAT

Premier: Zaoferowałem prezydentowi, że jestem gotów w tym tygodniu na spotkanie w cztery oczy

Premier Donald Tusk zaznaczył, że jeśli chodzi o sprawę Trybunału Konstytucyjnego, to nie chodzi mu o to, by ktoś zatriumfował czy ktoś kogoś upokarzał…

PAP KB
2026-11-03, 21:03
KRAJ I ŚWIAT

Prezydent Karol Nawrocki upomina premiera, a Prokuratura Krajowa wszczyna śledztwo

Prezydent Karol Nawrocki otworzył posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, trwa także Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego.

IAR KB
2026-11-03, 16:15
KRAJ I ŚWIAT

Więcej służb na granicy z Obwodem Królewieckim. Premier: Sojusznicy informowali o zagrożeniu

W Komendzie Głównej Policji powstał sztab operacji specjalnej, która jest prowadzona w województwie warmińsko-mazurskim i na Podlasiu - poinformował we…

Polska Agencja Prasowa JW
2026-11-03, 13:20
KRAJ I ŚWIAT

NFZ czeka na raporty, by nie było już medyków, pracujących w kilku miejscach jednocześnie

Od listopada szpitale są zobowiązane do raportowania Narodowemu Funduszowi Zdrowia godzinowego czasu pracy personelu medycznego. Za uchylanie się od obowiązku…

Damian Klich PAP DW
2026-11-03, 07:40
KRAJ I ŚWIAT

Do prokuratury wpłynęły zgłoszenia po wydarzeniach wokół Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent napisał w oświadczeniu, że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”. Premier w…

PAP DW
2026-11-02, 17:38
KRAJ I ŚWIAT

Wszystkich Świętych na drogach w kraju. Mniej wypadków i ofiar śmiertelnych

Liczba wypadków 1 listopada jest mniejsza niż przed rokiem - tak wynika z policyjnych statystyk. Kierowcy jeździli bezpieczniej, ale wzrosła liczba nietrzeźwych…

Informacyjna Agencja Radiowa JW
2026-11-02, 10:40
więcej wiadomości
0:00 0:00