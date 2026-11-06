W mediach społecznościowych są tysiące dezinformacyjnych wpisów o Trybunale Konstytucyjnym

Do piątku (6 listopada) NASK zgłosił platformom społecznościowym 9649 materiałów dotyczących dezinformacji wokół przesilenia w Trybunale Konstytucyjnym – wynika z informacji przekazanych przez instytut. Na razie nie wiadomo, czy platformy zareagowały na te zgłoszenia.

Jakie były główne narracje dezinformacyjne pojawiające się w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego?



Instytut wskazał m.in. na fałszywe doniesienia o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego oraz udziale niemieckiej policji w interwencji przed siedzibą TK. Inne narracje dotyczyły rzekomego zablokowania lądowania prezydenckiego samolotu, gdy Karol Nawrocki zdecydował się przerwać podróż do Senegalu i wrócić do Polski, by uczestniczyć w wydarzeniach przed Trybunałem. Odnotowano także doniesienia, jakoby rosyjski wywiad ostrzegł prezydenta przed nadchodzącym kryzysem wokół TK.



NASK poinformował, że od 30 października do 6 listopada zgłosił platformom społecznościowym 9649 materiałów związanych z dezinformacją, z czego 9543 zgłosili sami analitycy instytutu. Zdecydowana większość zgłoszeń – 9471 – dotyczyła aktywności botów. Najwięcej takich materiałów, 6324, zgłoszono w poniedziałek, a kolejne 3147 od wtorku do piątku. Pozostałe 106 materiałów zgłosili użytkownicy. NASK uznał te zgłoszenia za zasadne i dotyczące dezinformacji wokół TK.



Analitycy zaobserwowali również oznaki zautomatyzowanej aktywności oraz wykorzystywania fałszywych profili informacyjnych do rozpowszechniania treści. W ich dystrybucję włączyły się konta związane z ruchem MAGA oraz konta prorosyjskie – przekazał Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK.



Jak wyjaśnił NASK, dezinformacja dotycząca Trybunału Konstytucyjnego przybierała różne formy - od zmanipulowanych zdjęć i materiałów wideo po przedstawianie prawdziwych wydarzeń i wypowiedzi w sposób wypaczający ich pierwotny sens.



Według danych z monitoringu NASK obecna aktywność użytkowników platform społecznościowych wskazuje na stopniowy spadek zainteresowania tematem Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo też, czy platformy zareagowały na te zgłoszenia.



Pod koniec października NASK opublikował raport, z którego wynika, że w pierwszym półroczu zgłosił platformom społecznościowym ponad 65 tys. treści dezinformacyjnych.



Platformy usunęły jedynie 4380 z nich (6,7 proc.), a kolejne 11 tys. (17,3 proc.) poddały moderacji.

Pozostałe 49,5 tys. zgłoszeń (76 proc.) pozostało bez reakcji.

Podczas prezentacji raportu wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że wystąpił do platform społecznościowych z żądaniem utworzenia polskojęzycznych zespołów zajmujących się moderacją treści.

Co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym?



W ubiegły piątek przedstawiciele sędziów TK wybranych w obecnej kadencji Sejmu poinformowali, że Anna Korwin-Piotrowska objęła kierowanie Trybunałem. Wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego oraz zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. We wtorek ośmioro uczestniczących w nim sędziów jednogłośnie przyjęło projekt budżetu na 2027 rok. Korwin-Piotrowska uznała, że liczba uczestników była wystarczająca do stwierdzenia kworum i podejmowania uchwał.Wcześnie w nocy z piątku na sobotę prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy, gdzie odbył konsultacje z I prezesem SN Zbigniewem Kapińskim i Bogdanem Święczkowskim. Następnie wszedł do siedziby TK. Opublikowane w mediach nagrania pokazały spór między przedstawicielami prezydenta a sędziami. Strony różnią się w ocenie przebiegu wydarzeń.Weronika Moszpańska