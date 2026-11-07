Piotr Drozdowski i Rafał Kołacki/ Fot Iwona Muszytowska-Rzeszotek
Toruń

Zatrzymaj się na toruńskim dworcu. Zanurz się w emocjach, relacjach i dźwiękach

Piotr Drozdowski i Rafał Kołacki/ Fot Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Na Dworu Głównym PKP w Toruniu można posłuchać instalacji dźwiękowej. To efekt spektaklu oraz warsztatów realizowanych w ramach projektu „Drogi. Teatr w ruchu jako narzędzie budowania relacji społecznych”.

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  • Przedstawienie „Drogi”, którego premiera odbyła się w kwietniu ubiegłego roku, to opowieść o relacjach ojca i syna.
  • Grane było w autobusie, jeżdżącym po mieście.
  • Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty, podczas których uczestnicy rozmawiali o dorastaniu, rodzicielstwie, męskości i emocjach.
- To nie tylko instalacja dźwiękowa, ale i wizualna. Każdy będzie mógł wejść na chwilę, posłuchać i zobaczyć, jakie relacje z rodzicami mieli uczestnicy warsztatów i spektakli ze swoimi rodzicami - zachęca Piotr Drozdowski, prezes Fundacji Art Connections.

- Cały czas się spieszymy, więc może właśnie, czekając na pociąg, warto przyjść tutaj na chwilę i pochylić się nad tym tematem, nad tym problemem, nad sobą. Być może coś poczujemy - mówi Rafał Kołacki, autor instalacji.

Instalacja dostępna będzie do wtorku (10 listopada).

Relacja Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek
Gdzie: Toruń
TAGI: Toruńinstalacjadworzec kolejowy
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