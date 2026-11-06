Z Kruszwicy do reprezentacji Polski. Oskar Kubiak z pierwszym powołaniem od Jana Urbana

Pochodzący z Kruszwicy Oskar Kubiak po raz pierwszy został powołany do seniorskiej reprezentacji Polski. Selekcjoner Jan Urban ogłosił 25-osobową kadrę na listopadowe mecze Ligi Narodów z Rumunią i Szwecją. Debiutanckie powołania otrzymali również Bartosz Mazurek i Łukasz Poręba.

Dla Kubiaka to kolejny bardzo ważny krok w błyskawicznie rozwijającej się karierze. Wychowanek Gopła Kruszwica później występował we Wdzie Świecie, a obecnie jest zawodnikiem Slavii Praga i gra w Lidze Mistrzów.



W kadrze zabraknie kontuzjowanych Marcina Bułki i Kamila Grabary. Jan Urban zdecydował się więc na trzech bramkarzy występujących w polskich klubach. Do reprezentacji po przerwie wraca natomiast Kamil Piątkowski.



Biało-Czerwoni 14 listopada zagrają na wyjeździe z Rumunią, a trzy dni później we Wrocławiu podejmą Szwecję. Po czterech kolejkach Polska ma cztery punkty i zajmuje trzecie miejsce w grupie dywizji B Ligi Narodów.



Powołani na listopadowe mecze Ligi Narodów:



Bramkarze:

Sławomir Abramowicz – Jagiellonia Białystok

Bartłomiej Drągowski – Widzew Łódź

Mateusz Kochalski – Wieczysta Kraków



Obrońcy:

Jan Bednarek – FC Porto

Matty Cash – Aston Villa

Przemysław Frankowski – Stade Rennais

Tomasz Kędziora – Dynamo Kijów

Jakub Kiwior – FC Porto

Oskar Kubiak – Slavia Praga

Kamil Piątkowski – Legia Warszawa

Kacper Potulski – 1. FSV Mainz 05

Tymoteusz Puchacz – Sabah Baku



Pomocnicy:

Bartosz Mazurek – Red Bull Salzburg

Wiktor Nowak – Slavia Praga

Łukasz Poręba – SV Elversberg

Marcel Reguła – Zagłębie Lubin

Michał Skóraś – RC Lens

Sebastian Szymański – Stade Rennais

Karol Świderski – Widzew Łódź

Kacper Urbański – Górnik Zabrze

Nicola Zalewski – Atalanta Bergamo

Piotr Zieliński – Inter Mediolan



Napastnicy:

Adrian Benedyczak – Kasimpasa

Robert Lewandowski – Chicago Fire

Mateusz Żukowski – 1. FC Magdeburg