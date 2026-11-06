Z Kruszwicy do reprezentacji Polski. Oskar Kubiak z pierwszym powołaniem od Jana Urbana

Pochodzący z Kruszwicy Oskar Kubiak po raz pierwszy został powołany do seniorskiej reprezentacji Polski. Selekcjoner Jan Urban ogłosił 25-osobową kadrę na listopadowe mecze Ligi Narodów z Rumunią i Szwecją. Debiutanckie powołania otrzymali również Bartosz Mazurek i Łukasz Poręba.
Dla Kubiaka to kolejny bardzo ważny krok w błyskawicznie rozwijającej się karierze. Wychowanek Gopła Kruszwica później występował we Wdzie Świecie, a obecnie jest zawodnikiem Slavii Praga i gra w Lidze Mistrzów.
W kadrze zabraknie kontuzjowanych Marcina Bułki i Kamila Grabary. Jan Urban zdecydował się więc na trzech bramkarzy występujących w polskich klubach. Do reprezentacji po przerwie wraca natomiast Kamil Piątkowski.
Biało-Czerwoni 14 listopada zagrają na wyjeździe z Rumunią, a trzy dni później we Wrocławiu podejmą Szwecję. Po czterech kolejkach Polska ma cztery punkty i zajmuje trzecie miejsce w grupie dywizji B Ligi Narodów.
Powołani na listopadowe mecze Ligi Narodów:
Bramkarze:
Sławomir Abramowicz – Jagiellonia Białystok
Bartłomiej Drągowski – Widzew Łódź
Mateusz Kochalski – Wieczysta Kraków
Obrońcy:
Jan Bednarek – FC Porto
Matty Cash – Aston Villa
Przemysław Frankowski – Stade Rennais
Tomasz Kędziora – Dynamo Kijów
Jakub Kiwior – FC Porto
Oskar Kubiak – Slavia Praga
Kamil Piątkowski – Legia Warszawa
Kacper Potulski – 1. FSV Mainz 05
Tymoteusz Puchacz – Sabah Baku
Pomocnicy:
Bartosz Mazurek – Red Bull Salzburg
Wiktor Nowak – Slavia Praga
Łukasz Poręba – SV Elversberg
Marcel Reguła – Zagłębie Lubin
Michał Skóraś – RC Lens
Sebastian Szymański – Stade Rennais
Karol Świderski – Widzew Łódź
Kacper Urbański – Górnik Zabrze
Nicola Zalewski – Atalanta Bergamo
Piotr Zieliński – Inter Mediolan
Napastnicy:
Adrian Benedyczak – Kasimpasa
Robert Lewandowski – Chicago Fire
Mateusz Żukowski – 1. FC Magdeburg