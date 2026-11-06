Zawisza Bydgoszcz podejmie GKS w hicie kolejki Betclic 2. Ligi/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?

Zawisza Bydgoszcz podejmie GKS w hicie kolejki Betclic 2. Ligi/fot. Archiwum/Patryk Głowacki

Przed nami kolejny intensywny sportowy weekend w regionie. Czekają nas m.in. koszykarskie mecze Astorii Bydgoszcz ze Startem Lublin, Anwilu Włocławek z Dzikami Warszawa i Twardych Pierników Toruń ze Śląskiem Wrocław. W niedzielę Zawisza Bydgoszcz podejmie GKS Tychy, a wcześniej nie zabraknie też siatkówki, trzecioligowych derbów Chemika z Elaną i kolejnej serii spotkań IV ligi.

Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?
Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?

Koszykówka
PGE Basket Liga:
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – PGE Start Lublin – piątek 6 listopada, godz. 20:15 – relacja w Polskim Radiu PiK
Dziki Warszawa – Anwil Włocławek – sobota 7 listopada, godz. 17:30
Śląsk Wrocław – Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń – sobota 7 listopada, godz. 19:30

PZKosz 1. Liga Mężczyzn:
KSK Qemetica Noteć Inowrocław – Politechnika Opolska – niedziela 8 listopada, godz. 15:00

Siatkówka
TAURON Liga Kobiet:
Metalkas Pałac Bydgoszcz – #VolleyWrocław – sobota 7 listopada, godz. 20:30

TAURON 1. Liga:
BKS Bydgoszcz – Sparta Grodzisk Mazowiecki – piątek 6 listopada, godz. 18:30

Piłka nożna
Betclic 2. Liga:
Zawisza Bydgoszcz – GKS Tychy – niedziela 8 listopada, godz. 19:30 – relacja w Polskim Radiu PiK
Legia II Warszawa – Olimpia Grudziądz – niedziela 8 listopada, godz. 12:00

Betclic 3. Liga gr. 2:
Chemik Bydgoszcz – Elana Toruń – sobota 7 listopada, godz. 12:00
Victoria Września – Wda Świecie – sobota 7 listopada, godz. 13:00

IV Liga:
Victoria Czernikowo – Start Pruszcz – sobota 7 listopada, godz. 11:00
Kujawiak Kowal – Unia Solec Kujawski – sobota 7 listopada, godz. 11:00
Mustang Ostaszewo – Tłuchowia Tłuchowo – sobota 7 listopada, godz. 11:00
Cuiavia Inowrocław – Rawys Raciąż – sobota 7 listopada, godz. 13:30
Skrwa Skrwilno – Pogoń Mogilno – sobota 7 listopada, godz. 14:00
Noteć Gębice – Pomorzanin Toruń – sobota 7 listopada, godz. 14:00
Orlęta Aleksandrów Kujawski – Lech Rypin – sobota 7 listopada, godz. 14:00
Sparta Brodnica – Łokietek Brześć Kujawski – sobota 7 listopada, godz. 14:00
Unia Wąbrzeźno – Wisła Dobrzyń nad Wisłą – sobota 7 listopada, godz. 14:00

TAGI: sportowy weekendsport kujawsko-pomorskiePolskie Radio PiKMuzyka i SportAstoria BydgoszczStart LublinZawisza BydgoszczGKS TychyAnwil WłocławekTwarde Pierniki ToruńBKS BydgoszczPałac BydgoszczNoteć InowrocławOlimpia GrudziądzChemik BydgoszczElana ToruńPGE Basket LigaTAURON LigaBetclic 2. LigaBetclic 3. LigaIV liga
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Astoria po wygranej podejmie Start! Rywal przyjeżdża bez ważnego gracza. Relacja w PR PiK

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

SPORT

Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?

Przed nami kolejny intensywny sportowy weekend w regionie. Czekają nas m.in. koszykarskie mecze Astorii Bydgoszcz ze Startem Lublin, Anwilu Włocławek z Dzikami…

WS
2026-11-06, 10:02
Bydgoszcz

Astoria po wygranej podejmie Start! Rywal przyjeżdża bez ważnego gracza. Relacja w PR PiK

Bydgoszczanie spróbują pójść za ciosem po wyjazdowym zwycięstwie w Sopocie. W piątek Enea Łaciate Astoria podejmie PGE Start Lublin w meczu otwierającym…

WS
2026-11-06, 08:04
SPORT

LE: Kolejne porażki polskich klubów. Jagiellonia straciła gola w końcówce, Lech nie zaskoczył

4. kolejka fazy zasadniczej Ligi Europy nie okazała się szczęśliwa dla Jagiellonii Białystok i Lecha Poznań. Oba polskie kluby nie poprawiły swojego skromnego…

PG PAP
2026-11-05, 23:52
SPORT

Wybitny piłkarz ręczny odwiedził UKW. Marcin Lijewski spotkał się ze studentami i drużyną

Marcin Lijewski odwiedził Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Były reprezentant Polski i selekcjoner spotkał się ze studentami oraz władzami KS…

PG
2026-11-05, 21:33
SPORT

Cristiano Ronaldo powiedział pas. Piłkarz pożegna się z reprezentacją. Przed nim ostatnie mecze

Słynny portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo poinformował o zakończeniu kariery w reprezentacji Portugalii. 41-latek zapowiedział, że po listopadowym zgrupowaniu…

PG
2026-11-05, 13:50
SPORT

Liga Mistrzów: Bednarek, Kiwior i Nowak z golami. Polacy błyszczeli w 4. kolejce [wyniki]

Trzech reprezentantów Polski strzeliło gole w środowych meczach 4. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Jan Bednarek i Jakub Kiwior trafili dla FC Porto w efektownym…

WS
2026-11-04, 23:48
SPORT

Anwil przełamał serię jednopunktowych końcówek. Drugie zwycięstwo Włocławian w ENBL

Włocławianie odnieśli drugie zwycięstwo w tym sezonie European North Basketball League. Anwil pokonał na wyjeździe HKK Zrinjski 1992 84:78, a do wygranej…

WS
2026-11-04, 22:14
Toruń

Mistrzostwa Europy w socca przyjadą do Torunia. Polska gospodarzem turnieju w 2027 roku

W Toruniu odbędą się mistrzostwa Europy w socca w 2027 roku. O tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu powalczą 24 reprezentacje. Biało-Czerwoni spróbują…

Patryk Głowacki Wiktor Sobociński DW
2026-11-04, 10:43
SPORT

LM: Sukces Interu, Zieliński z trafieniem. Hit dla Bayernu [wyniki wtorkowych spotkań]

Rozpoczęła się 4. kolejka fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Powody do radości miał Piotr Zieliński. Nie dość, że jego Inter wygrał, to Polak wpisał się…

PG
2026-11-03, 23:23
SPORT

Tragiczne wydarzenie w 2. lidze hiszpańskiej. Nie żyje piłkarz CD Tenerife. Sprawę bada policja

Do fatalnego w skutkach faulu doszło podczas spotkania CD Tenerife z Andorrą w ramach hiszpańskiej drugiej ligi. Kilka godzin po zderzeniu z rywalem zmarł…

PAP
2026-11-03, 17:51
Mogilno

Sokół znów bez punktów. Dwie stracone przewagi i porażka z beniaminkiem z Kalisza

Mogilnianki nadal czekają na pierwsze punkty w TAURON Lidze Kobiet. W spotkaniu kończącym 5. kolejkę Sokół & Hagric przegrał u siebie z Netland MKS Kalisz…

WS
2026-11-02, 23:16
SPORT

BKS skuteczny w Jaworznie. Trzecia ligowa wygrana i komplet punktów na wyjeździe

Bydgoszczanie odnieśli trzecie zwycięstwo w tym sezonie TAURON 1. Ligi. W 8. kolejce BKS pokonał na wyjeździe MCKiS Jaworzno 3:1 i dopisał do tabeli komplet…

WS
2026-11-02, 22:07
więcej wiadomości
0:00 0:00