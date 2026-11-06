Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?

Przed nami kolejny intensywny sportowy weekend w regionie. Czekają nas m.in. koszykarskie mecze Astorii Bydgoszcz ze Startem Lublin, Anwilu Włocławek z Dzikami Warszawa i Twardych Pierników Toruń ze Śląskiem Wrocław. W niedzielę Zawisza Bydgoszcz podejmie GKS Tychy, a wcześniej nie zabraknie też siatkówki, trzecioligowych derbów Chemika z Elaną i kolejnej serii spotkań IV ligi.

Koszykówka

PGE Basket Liga:

Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – PGE Start Lublin – piątek 6 listopada, godz. 20:15 – relacja w Polskim Radiu PiK

Dziki Warszawa – Anwil Włocławek – sobota 7 listopada, godz. 17:30

Śląsk Wrocław – Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń – sobota 7 listopada, godz. 19:30



PZKosz 1. Liga Mężczyzn:

KSK Qemetica Noteć Inowrocław – Politechnika Opolska – niedziela 8 listopada, godz. 15:00



Siatkówka

TAURON Liga Kobiet:

Metalkas Pałac Bydgoszcz – #VolleyWrocław – sobota 7 listopada, godz. 20:30



TAURON 1. Liga:

BKS Bydgoszcz – Sparta Grodzisk Mazowiecki – piątek 6 listopada, godz. 18:30



Piłka nożna

Betclic 2. Liga:

Zawisza Bydgoszcz – GKS Tychy – niedziela 8 listopada, godz. 19:30 – relacja w Polskim Radiu PiK

Legia II Warszawa – Olimpia Grudziądz – niedziela 8 listopada, godz. 12:00



Betclic 3. Liga gr. 2:

Chemik Bydgoszcz – Elana Toruń – sobota 7 listopada, godz. 12:00

Victoria Września – Wda Świecie – sobota 7 listopada, godz. 13:00



IV Liga:

Victoria Czernikowo – Start Pruszcz – sobota 7 listopada, godz. 11:00

Kujawiak Kowal – Unia Solec Kujawski – sobota 7 listopada, godz. 11:00

Mustang Ostaszewo – Tłuchowia Tłuchowo – sobota 7 listopada, godz. 11:00

Cuiavia Inowrocław – Rawys Raciąż – sobota 7 listopada, godz. 13:30

Skrwa Skrwilno – Pogoń Mogilno – sobota 7 listopada, godz. 14:00

Noteć Gębice – Pomorzanin Toruń – sobota 7 listopada, godz. 14:00

Orlęta Aleksandrów Kujawski – Lech Rypin – sobota 7 listopada, godz. 14:00

Sparta Brodnica – Łokietek Brześć Kujawski – sobota 7 listopada, godz. 14:00

Unia Wąbrzeźno – Wisła Dobrzyń nad Wisłą – sobota 7 listopada, godz. 14:00