Astoria po wygranej podejmie Start! Rywal przyjeżdża bez ważnego gracza. Relacja w PR PiK

Bydgoszczanie spróbują pójść za ciosem po wyjazdowym zwycięstwie w Sopocie. W piątek Enea Łaciate Astoria podejmie PGE Start Lublin w meczu otwierającym 6. kolejkę PGE Basket Ligi. Początek o godz. 20:15. Spotkanie zrelacjonujemy w audycji „Muzyka i Sport”, która rozpocznie się o 20:00 w Polskim Radiu PiK.

Obie drużyny zaczęły sezon poniżej swoich oczekiwań, choć Astoria ma obecnie o jedno zwycięstwo więcej. Bydgoszczanie legitymują się bilansem 2–3, a Start wygrał tylko jedno z pięciu spotkań. Ostatnia kolejka przyniosła jednak zupełnie inne nastroje – Astoria po dogrywce wygrała w Sopocie 90:87, natomiast lublinianie przegrali u siebie z MKS-em Dąbrowa Górnicza 89:96.



Największym atutem gospodarzy jest ofensywa obwodowa. Jayden Taylor zdobywa średnio 19,2 punktu, Martyce Kimbrough 16,6, a Jordan Ogundiran oprócz punktów daje zespołowi ponad siedem asyst na mecz. Astoria jest również jedną z drużyn, które potrafią bardzo szybko rozpędzić się rzutami za trzy.



Start ma zdecydowanie większy problem z regularnym punktowaniem. Lublinianie zdobywają średnio 75 punktów, a dodatkowo w Bydgoszczy zabraknie kontuzjowanego Courtneya Rameya. Najlepszym strzelcem zespołu pozostaje Jaizec Lottie.



Słabym punktem gości jest również walka pod koszem. Start przegrywa zbiórkę średnio niemal o osiem piłek na mecz, a rywale bardzo skutecznie atakują przeciwko niemu strefę podkoszową. Dla Astorii może to być okazja, by oprócz swojej siły na obwodzie mocniej wykorzystać Jalena Thomasa i grę bliżej obręczy.



Początek spotkania Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – PGE Start Lublin w piątek o godz. 20:15. Relacja w audycji „Muzyka i Sport”.