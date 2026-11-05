UMK nie utrzymał statusu uczelni badawczej. Będą mniejsze pieniądze na kolejne lata

Na liście laureatów drugiej edycji programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza (IDUB), jaką przedstawiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest dziesięć uczelni. Nie ma wśród nich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Status uczelni badawczej i zwiększenie subwencji o 10 proc. uzyskało dziesięć uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
- Politechnika Gdańska,
- Politechnika Śląska,
- Politechnika Warszawska,
- Politechnika Wrocławska,
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- Uniwersytet Jagielloński,
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
- Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski.
Mniej pieniędzy dla UMK niż dla uczelni badawczych
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał pozytywną ocenę przedstawionego planu rozwoju. Będzie korzystał ze ścieżki przewidującej dodatkowe finansowanie w wysokości 2 proc. subwencji w latach 2027–2032. Według obecnych wyliczeń oznacza to około 13,5 mln zł rocznie, a w ciągu sześciu lat – łącznie blisko 80,9 mln zł - czytamy na stronie uczelni.
Jak przekonuje UMK te pieniądze pozwolą kontynuować rozwój badawczego profilu, wykorzystując doświadczenia i rozwiązania wypracowane w ostatnich latach. Dalsze działania będą odpowiadać na wyzwania stojące przed uczelnią: zmiany demograficzne i malejącą liczbę studentów, rosnące koszty działalności i ograniczenia finansowe, niepewność geopolityczną oraz rozwój nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji.
- Budowa pełnoprofilowego, europejskiego uniwersytetu badawczego pozostaje strategicznym kierunkiem rozwoju naszej uczelni – zapewnia dr hab. Adam Kola, prof. UMK, prorektor ds. nauki.