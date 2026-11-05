UMK nie utrzymał statusu uczelni badawczej. Będą mniejsze pieniądze na kolejne lata

Na liście laureatów drugiej edycji programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza (IDUB), jaką przedstawiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest dziesięć uczelni. Nie ma wśród nich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Status uczelni badawczej i zwiększenie subwencji o 10 proc. uzyskało dziesięć uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,



Politechnika Gdańska,

Politechnika Śląska,

Politechnika Warszawska,

Politechnika Wrocławska,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Uniwersytet Jagielloński,

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski.

Mniej pieniędzy dla UMK niż dla uczelni badawczych



Toruński uniwersytet był na liście laureatów w poprzedniej edycji programu. Tym razem się nie udało.- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał pozytywną ocenę przedstawionego planu rozwoju. Będzie korzystał ze ścieżki przewidującej dodatkowe finansowanie w wysokości 2 proc. subwencji w latach 2027–2032. Według obecnych wyliczeń oznacza to około 13,5 mln zł rocznie, a w ciągu sześciu lat – łącznie blisko 80,9 mln zł - czytamy na stronie uczelni.Jak przekonuje UMK te- Budowa pełnoprofilowego, europejskiego uniwersytetu badawczego pozostaje strategicznym kierunkiem rozwoju naszej uczelni – zapewnia dr hab. Adam Kola, prof. UMK, prorektor ds. nauki.