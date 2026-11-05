UMK/fot. ilustracyjna/Archiwum
Toruń

UMK nie utrzymał statusu uczelni badawczej. Będą mniejsze pieniądze na kolejne lata

UMK/fot. ilustracyjna/Archiwum

Na liście laureatów drugiej edycji programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza (IDUB), jaką przedstawiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest dziesięć uczelni. Nie ma wśród nich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

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Status uczelni badawczej i zwiększenie subwencji o 10 proc. uzyskało dziesięć uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

  • Politechnika Gdańska,
  • Politechnika Śląska,
  • Politechnika Warszawska,
  • Politechnika Wrocławska,
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Uniwersytet Jagielloński,
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  • Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski.
Toruński uniwersytet był na liście laureatów w poprzedniej edycji programu. Tym razem się nie udało.

Mniej pieniędzy dla UMK niż dla uczelni badawczych

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał pozytywną ocenę przedstawionego planu rozwoju. Będzie korzystał ze ścieżki przewidującej dodatkowe finansowanie w wysokości 2 proc. subwencji w latach 2027–2032. Według obecnych wyliczeń oznacza to około 13,5 mln zł rocznie, a w ciągu sześciu lat – łącznie blisko 80,9 mln zł - czytamy na stronie uczelni.

Jak przekonuje UMK te pieniądze pozwolą kontynuować rozwój badawczego profilu, wykorzystując doświadczenia i rozwiązania wypracowane w ostatnich latach. Dalsze działania będą odpowiadać na wyzwania stojące przed uczelnią: zmiany demograficzne i malejącą liczbę studentów, rosnące koszty działalności i ograniczenia finansowe, niepewność geopolityczną oraz rozwój nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji.

- Budowa pełnoprofilowego, europejskiego uniwersytetu badawczego pozostaje strategicznym kierunkiem rozwoju naszej uczelni – zapewnia dr hab. Adam Kola, prof. UMK, prorektor ds. nauki.

Gdzie: Toruń
TAGI: UMKuczelnia badawczapieniądzedofinansowanieMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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