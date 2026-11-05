Manifestacja na Starym Rynku w Bydgoszczy, 5 listopada 2026/ Fot. Marcin Kupczyk
Bydgoszcz

Środowiska prawicowe demonstrowały na bydgoskim Starym Rynku [zdjęcia]

Manifestacja na Starym Rynku w Bydgoszczy, 5 listopada 2026/ Fot. Marcin Kupczyk

Członkowie Konfederacji Korony Polskiej, prawicowi radni i przedstawiciele i na Starym Rynku w Bydgoszczy. Swój protest zorganizowali pod hasłem obrony Trybunału Konstytucyjnego.

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Wśród mówców był Jan Raczycki, prezes stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze”. Wyrażając niezadowolenie z aktualnej sytuacji politycznej przekonywał do pokojowych manifestacji.

Zgromadzeni nawoływali do udziału w kolejnym zgromadzeniu. Ma się odbyć w sobotę (7 listopada) przed urzędem wojewódzkim w Bydgoszczy.

Więcej w relacji Marcina Kupczyka - poniże.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: manifestacjaTrybunał Konstytucyjny
Manifestacja na Starym Rynku w Bydgoszczy, 5 listopada 2026/ Fot. Marcin Kupczyk
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