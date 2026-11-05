Bydgoszcz Środowiska prawicowe demonstrowały na bydgoskim Starym Rynku [zdjęcia] Członkowie Konfederacji Korony Polskiej, prawicowi radni i przedstawiciele i na Starym Rynku w Bydgoszczy. Swój protest zorganizowali pod hasłem obrony Trybunału…

Bydgoszcz Ostatnia droga Jerzego Derendy. Bydgoszcz żegna zasłużonego społecznika Na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy spoczął Jerzy Derenda - wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, dziennikarz i autor publikacji o…