Środowiska prawicowe demonstrowały na bydgoskim Starym Rynku [zdjęcia]

Członkowie Konfederacji Korony Polskiej, prawicowi radni i przedstawiciele i na Starym Rynku w Bydgoszczy. Swój protest zorganizowali pod hasłem obrony Trybunału Konstytucyjnego.
Wśród mówców był Jan Raczycki, prezes stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze”. Wyrażając niezadowolenie z aktualnej sytuacji politycznej przekonywał do pokojowych manifestacji.
Zgromadzeni nawoływali do udziału w kolejnym zgromadzeniu. Ma się odbyć w sobotę (7 listopada) przed urzędem wojewódzkim w Bydgoszczy.
Więcej w relacji Marcina Kupczyka - poniże.