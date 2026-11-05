W Rosji spodziewano się, ze Trump zaliczy spadek, ale nie, że aż taki [Wieści ze Wschodu]

Wkażdy czwartek po godz. 15.30 na antenie Polskiego Radia PiK Maciej Jastrzębski komentuje dla Słuchaczy wydarzenia, które mają wpływ na losy całego świata. Tym razem Cezary Wojtczak pytał korespondenta m.in. o to jak na Kremlu komentuje się powyborczy krajobraz w Stanach Zjednoczonych.

Czy po przegranych przez republikanów wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych pojawiły się już pierwsze oficjalne lub też nieoficjalne komentarze na Kremlu? Między innymi o to Macieja Jastrzębskiego zapytał Cezary Wojtczak.



- Są i oficjalne, i nieoficjalne. W Stanach Zjednoczonych zwyciężyli demokraci, przejmując kontrolę nad obiema izbami w kongresie. Zwracam na to uwagę, dlatego, że w tym momencie okazuje się, że Donald Trump nie będzie mógł sobie dowolnie dysponować pieniędzmi, nie będzie miał poparcia kongresmenów i od stycznia będzie musiał o wiele rzeczy pytać, zanim podejmie jakiekolwiek decyzję. W Moskwie spodziewano się, że prezydent Stanów Zjednoczonych będzie miał po wyborach słabszą pozycję w kongresie, jednak ta znaczna przewaga demokratów zaskoczyła kremlowskich analityków - podkreśla Maciej Jastrzębski.



Komentator przywołuje oficjalny głos z Rosji.



- Dmitry Pieskow - komentując wyniki amerykańskie wyborów połówkowych - wyraził nadzieję, że Donald Trump nie zrezygnuje z pośredniczenia w negocjacjach między Rosją i Ukrainą. Delegacja z Kijowa i z Moskwy lecą do Waszyngtonu, by spotkać się z Melanią Trump. To są przedstawiciele obu rządów, którzy do tej pory uczestniczyli w negocjacjach, ale też rzecznicy praw człowieka ze strony ukraińskiej i ze strony rosyjskiej - zaznacza Maciej Jastrzębski.



W ocenie niezależnego politologa Kiryła Rogowa, Donald Trump będzie nieco powstrzymywał się teraz w krytyce Ukrainy.



- To jest korzystna wiadomość dla Kijowa. To oznacza, że on będzie miał ograniczone możliwości wywierania presji na Kijów - podsumowuje Maciej Jastrzębski.



Cała rozmowa Cezarego Wojtczaka z Maciejem Jastrzębskim poniżej.