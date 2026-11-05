Maciej Jastrzębski/fot. Archiwum/IAR
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W Rosji spodziewano się, ze Trump zaliczy spadek, ale nie, że aż taki [Wieści ze Wschodu]

Maciej Jastrzębski/fot. Archiwum/IAR

Wkażdy czwartek po godz. 15.30 na antenie Polskiego Radia PiK Maciej Jastrzębski komentuje dla Słuchaczy wydarzenia, które mają wpływ na losy całego świata. Tym razem Cezary Wojtczak pytał korespondenta m.in. o to jak na Kremlu komentuje się powyborczy krajobraz w Stanach Zjednoczonych.

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Czy po przegranych przez republikanów wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych pojawiły się już pierwsze oficjalne lub też nieoficjalne komentarze na Kremlu? Między innymi o to Macieja Jastrzębskiego zapytał Cezary Wojtczak.

- Są i oficjalne, i nieoficjalne. W Stanach Zjednoczonych zwyciężyli demokraci, przejmując kontrolę nad obiema izbami w kongresie. Zwracam na to uwagę, dlatego, że w tym momencie okazuje się, że Donald Trump nie będzie mógł sobie dowolnie dysponować pieniędzmi, nie będzie miał poparcia kongresmenów i od stycznia będzie musiał o wiele rzeczy pytać, zanim podejmie jakiekolwiek decyzję. W Moskwie spodziewano się, że prezydent Stanów Zjednoczonych będzie miał po wyborach słabszą pozycję w kongresie, jednak ta znaczna przewaga demokratów zaskoczyła kremlowskich analityków - podkreśla Maciej Jastrzębski.

Komentator przywołuje oficjalny głos z Rosji.

- Dmitry Pieskow - komentując wyniki amerykańskie wyborów połówkowych - wyraził nadzieję, że Donald Trump nie zrezygnuje z pośredniczenia w negocjacjach między Rosją i Ukrainą. Delegacja z Kijowa i z Moskwy lecą do Waszyngtonu, by spotkać się z Melanią Trump. To są przedstawiciele obu rządów, którzy do tej pory uczestniczyli w negocjacjach, ale też rzecznicy praw człowieka ze strony ukraińskiej i ze strony rosyjskiej - zaznacza Maciej Jastrzębski.

W ocenie niezależnego politologa Kiryła Rogowa, Donald Trump będzie nieco powstrzymywał się teraz w krytyce Ukrainy.

- To jest korzystna wiadomość dla Kijowa. To oznacza, że on będzie miał ograniczone możliwości wywierania presji na Kijów - podsumowuje Maciej Jastrzębski.

Cała rozmowa Cezarego Wojtczaka z Maciejem Jastrzębskim poniżej.

Wieści ze Wschodu, 5 listopada 2026
TAGI: Maciej JastrzębskiWieści ze WschoduRosjaKremlKijówUkrainaDonald TrumpMelania TrumpUSAwybory połówkowedemokracirepublikaniewojna
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