Nowo powołany ambasador Węgier: Bydgoszcz jest naszym drugim domem, będziemy wracać

Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa poświęcona wydarzeniom na Węgrzech w 1956 roku.
Jednym z prelegentów jest profesor UKW Miklos Mitrovits, który niedawno został powołany na stanowisko ambasadora Węgier w Polsce.
- Rewolucja z 1956 roku była najważniejszym wydarzeniem na Węgrzech w XX wieku. Stanowiła punkt wyjścia dla wszystkich późniejszych wydarzeń. Nowo wybrany parlament uznał się za spadkobiercę tradycji '56 roku - przypomniał w swoim wystąpieniu.
Z powodu objęcia nowego stanowiska profesor Mitrovits opuszcza Bydgoszcz, jednak nie szczędził ciepłych słów pod adresem tego miasta.
Podczas konferencji wystąpi także nasz radiowy kolega, dr Marek Rzepa, który przedstawi prelekcję pt. „Rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy wobec wydarzeń na Węgrzech w 1956 roku”.
- Konferencja odbywa się 5 i 6 listopada pod honorowym patronatem prezydenta Karola Nawrockiego.
- Wstęp jest wolny.