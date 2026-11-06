Nowo powołany ambasador Węgier: Bydgoszcz jest naszym drugim domem, będziemy wracać

Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa poświęcona wydarzeniom na Węgrzech w 1956 roku.

Jednym z prelegentów jest profesor UKW Miklos Mitrovits, który niedawno został powołany na stanowisko ambasadora Węgier w Polsce.



- Rewolucja z 1956 roku była najważniejszym wydarzeniem na Węgrzech w XX wieku. Stanowiła punkt wyjścia dla wszystkich późniejszych wydarzeń. Nowo wybrany parlament uznał się za spadkobiercę tradycji '56 roku - przypomniał w swoim wystąpieniu.



Z powodu objęcia nowego stanowiska profesor Mitrovits opuszcza Bydgoszcz, jednak nie szczędził ciepłych słów pod adresem tego miasta.





- Stało się naszym drugim domem. Jestem przekonany, że Bydgoszcz zawsze pozostanie w naszych sercach i nie wykluczam, że pewnego dnia jeszcze tutaj wrócimy - mówił.

dr Marek Rzepa

„Rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy wobec wydarzeń na Węgrzech w 1956 roku”

Konferencja odbywa się 5 i 6 listopada pod honorowym patronatem prezydenta Karola Nawrockiego.

Wstęp jest wolny.

Podczas konferencji wystąpi także nasz radiowy kolega,, który przedstawi prelekcję pt.