Dr hab. Miklos Mitrovits/ Fot. Marcin Kupczyk
Bydgoszcz

Nowo powołany ambasador Węgier: Bydgoszcz jest naszym drugim domem, będziemy wracać

Dr hab. Miklos Mitrovits/ Fot. Marcin Kupczyk

Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa poświęcona wydarzeniom na Węgrzech w 1956 roku.

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Jednym z prelegentów jest profesor UKW Miklos Mitrovits, który niedawno został powołany na stanowisko ambasadora Węgier w Polsce.

- Rewolucja z 1956 roku była najważniejszym wydarzeniem na Węgrzech w XX wieku. Stanowiła punkt wyjścia dla wszystkich późniejszych wydarzeń. Nowo wybrany parlament uznał się za spadkobiercę tradycji '56 roku - przypomniał w swoim wystąpieniu.

Z powodu objęcia nowego stanowiska profesor Mitrovits opuszcza Bydgoszcz, jednak nie szczędził ciepłych słów pod adresem tego miasta.

- Stało się naszym drugim domem. Jestem przekonany, że Bydgoszcz zawsze pozostanie w naszych sercach i nie wykluczam, że pewnego dnia jeszcze tutaj wrócimy - mówił.

Podczas konferencji wystąpi także nasz radiowy kolega, dr Marek Rzepa, który przedstawi prelekcję pt. „Rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy wobec wydarzeń na Węgrzech w 1956 roku”.
  • Konferencja odbywa się 5 i 6 listopada pod honorowym patronatem prezydenta Karola Nawrockiego.
  • Wstęp jest wolny.

Mówi dr hab. Miklos Mitrovits Relacja Marcina Kupczyka
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: konferencjaUniwersytet Kazimierza WielkiegoMiklos Mitrovitsambasador Węgier
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