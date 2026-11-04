Elektrownia Ostrołęka B /fot. Sylwester Górski, Wikipedia
KRAJ I ŚWIAT

Spór wokół zatrzymań ws. afery z elektrownią Ostrołęka. Skarb państwa liczy straty

Elektrownia Ostrołęka B /fot. Sylwester Górski, Wikipedia

Zatrzymania w sprawie głośnej afery z elektrownią Ostrołęka. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 25 osób w związku ze śledztwem dotyczącym niegospodarności przy budowie bloku C w Ostrołęce.

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Straty skarbu państwa


Budowę ogłoszono w 2018 roku, a po dwóch latach zakończono prace przy inwestycji. Kontrola NIK wykazała potem, że na przygotowanie inwestycji wydano ponad miliard złotych i narażono skarb państwa na olbrzymie straty.

Działania CBA były prowadzone niemal w całym kraju, do aresztowań doszło aż w 11 województwach jednocześnie i wobec wielu osób, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

- Agenci CBA byli w 30 różnych lokalizacjach, różnych miejscach. Śledztwo dotyczy lat 2018-2019. Chodzi o wyrządzenie szkody w spółkach Skarbu Państwa - dodaje.

Chodzi między innymi o członków zarządów spółek Enea i Energa, a według medialnych doniesień wśród zatrzymanych ma być wieloletni wiceprezes Energii, który w ubiegłym roku odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego nominację do KRS-u. CBA zatrzymało również przedstawiciela amerykańskiej spółki Westinghouse na Polskę, firmy, która buduje u nas pierwszą polską elektrownię atomową.

Śledztwo prowadzone przez prokuraturę w Białymstoku dotyczy decyzji z 2018 roku, kiedy to ówczesny minister energii rządu PiS Krzysztof Tchórzewski ogłosił budowę bloku C elektrowni Ostrołęka. Miał to być największy tego typu blok we wschodniej Polsce. Inwestycję miały finansować między innymi spółki Enea i Energa. Obie po dwóch latach ogłosiły koniec inwestycji. Na jej przygotowanie wydano ponad miliard trzysta milionów złotych.

Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. - Prowadzone są przeszukania. Z informacji prokuratury wiem, że dotyczą dwóch osób, które są posłami, ale nic na ten temat nie mogę powiedzieć. Ktoś buduje dom, a później go nie stanie ukończyć. Okazuje się później na przykład, że ten dom powstał bez odpowiednich pozwoleń. Ktoś tam zarobił jakby wybudował ten dom, a później trzeba go rozebrać i znowu następna firma, która dostaje środki.

„Przykrywka polityczna”

Zatrzymania w sprawie Ostrołęki to przykrywka polityczna - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Subocz. W Polskim Radiu 24 odniósł się do działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie śledztwa dotyczącego budowy bloku C Elektrowni Ostrołęka. Uważa, że zatrzymani nie muszą obawiać się konsekwencji prawnych swojego działania.

- Czytałem wypowiedź jednego z polityków, którzy zostali zatrzymani przez CBA. Przeszukali mu dom, weszli o 6:00 rano. To są standardy białoruskie w wykonaniu tego rządu i jasno powiedział, że tutaj nie będą mieli się do czego doczepić ze względu na to, że Komisja Europejska też wyraziła zgodę. Więc tutaj wszystkie procedury zostały zachowane, a widzimy to przez ostatnie trzy lata, że jak Donaldowi Tuskowi coś nie wychodzi, to rozpoczyna właśnie taką walkę walkę polityczną - uważa polityk PiS.

TAGI: elektrownia ostrołękablok costrołękazatrzymaniaeneaenergastraty
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