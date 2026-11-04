Wybrał się na łowy nad jezioro w Kruszwicy. Kłusownik wpadł w sieci policjantów

54-letni mieszkaniec Kruszwicy wpadł na gorącym uczynku i z wiadrem nielegalnie złowionych ryb w ręku.
Dwa lata więzienia grożą mężczyźnie, który odpowie za nielegalny połów ryb z Gopła.
- 54-latek został zatrzymany na gorącym uczynku, kiedy wychodził z wody. W wiaderkach miał złowione nielegalnie ryby. Reszta jego łupu wpadła w zastawione przez niego sieci. Łącznie mężczyźnie zarzuca się nielegalny połów na ponad 118 kg ryb różnych gatunków o wartości ponad 2 000 zł - informuje Izabela Lewicka-Waszak z inowrocławskiej policji.
Mundurowi zatrzymali kłusownika i zabezpieczyli sprzęt służący do połowu.