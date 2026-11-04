Dwa lata więzienia grążą mężczyźnie, który odpowie za nielegalny połów ryb z Gopła/ Fot. KMP w Inowrocławiu
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Wybrał się na łowy nad jezioro w Kruszwicy. Kłusownik wpadł w sieci policjantów

Dwa lata więzienia grążą mężczyźnie, który odpowie za nielegalny połów ryb z Gopła/ Fot. KMP w Inowrocławiu

54-letni mieszkaniec Kruszwicy wpadł na gorącym uczynku i z wiadrem nielegalnie złowionych ryb w ręku.

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Dwa lata więzienia grożą mężczyźnie, który odpowie za nielegalny połów ryb z Gopła.

- 54-latek został zatrzymany na gorącym uczynku, kiedy wychodził z wody. W wiaderkach miał złowione nielegalnie ryby. Reszta jego łupu wpadła w zastawione przez niego sieci. Łącznie mężczyźnie zarzuca się nielegalny połów na ponad 118 kg ryb różnych gatunków o wartości ponad 2 000 zł - informuje Izabela Lewicka-Waszak z inowrocławskiej policji.

Mundurowi zatrzymali kłusownika i zabezpieczyli sprzęt służący do połowu.

Mówi Izabela Lewicka-Waszak
Uwaga: Na sygnale
TAGI: kłusownikpolicjafunkcjonariusz
Dwa lata więzienia grążą mężczyźnie, który odpowie za nielegalny połów ryb z Gopła/ Fot. KMP w Inowrocławiu Dwa lata więzienia grążą mężczyźnie, który odpowie za nielegalny połów ryb z Gopła/ Fot. KMP w Inowrocławiu
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