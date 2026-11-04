Mistrzostwa Europy w socca przyjadą do Torunia. Polska gospodarzem turnieju w 2027 roku

W Toruniu odbędą się mistrzostwa Europy w socca w 2027 roku. O tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu powalczą 24 reprezentacje. Biało-Czerwoni spróbują odzyskać złoto zdobyte dwa lata wcześniej.

Dla Polski będzie to pierwsza okazja do organizacji europejskiego czempionatu w sześcioosobowej odmianie piłki nożnej. Pierwsze trzy edycje turnieju odbywały się w Kiszyniowie, a w 2026 roku rywalizacja po raz pierwszy przeniosła się poza Mołdawię – do Tirany.









Szczegóły turnieju prezentowane są w środę (4 listopada) w Toruniu z udziałem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego, selekcjonera reprezentacji Polski Klaudiusza Hirscha, polskiego mistrza w socca, pochodzącego z Torunia Krzysztofa Elsnera oraz przedstawicieli Polskiej Federacji Socca i federacji międzynarodowej (ISF).Polacy należą do ścisłej światowej czołówki socca. W 2025 roku sięgnęli po mistrzostwo Europy, pokonując w finale Francję 4:2. W tym samym roku zdobyli także mistrzostwo świata. Rok później do dorobku dołożyli brąz mundialu.