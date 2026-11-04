Aktem oskarżenia objęto 12 podejrzanych, którym zarzuca się m.in. przestępstwa narkotykowe/ Fot. KMP w Toruniu
Toruń

Poznali się w toruńskim więzieniu. Po wyjściu na wolność stworzyli narkotykowy gang

Aktem oskarżenia objęto 12 podejrzanych, którym zarzuca się m.in. przestępstwa narkotykowe/ Fot. KMP w Toruniu

Dobiegło końca trwające ponad trzy lata śledztwo. Zaczęło się, gdy funkcjonariusze znaleźli narkotyki w beczkach zakopanych w ogrodzie. Udaremniono gangowi wprowadzenie na rynek narkotyków wartych prawie milion złotych.

Znamy wstępną przyczynę tragicznego pożaru we Włocławku. Prokuratura prowadzi śledztwo
Znamy wstępną przyczynę tragicznego pożaru we Włocławku. Prokuratura prowadzi śledztwo
Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku
Tragedia po wypadku rowerzysty we Włocławku. Mężczyzna zmarł w szpitalu

  • Narkobiznes był prowadzony na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
  • 30 października 2026 r. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała do Sądu Okręgowego w Toruniu akt oskarżenia w sprawie wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.
  • Aktem oskarżenia objęto 12 podejrzanych, którym zarzuca się m.in. przestępstwa narkotykowe.
Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w 2023 r. Policjanci z Torunia weszli na posesję Dawida W. w gminie Czernikowo. Zakrywał drewnianymi płytami i gałęziami plastikowe beczki znajdujące się w wykopanej przy domu skrytce. Gdy usłyszał wezwanie policji, zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzymany.

Policjanci przeszukali posesję w miejscowości Mazowsze Parcele, zagajnik w jej sąsiedztwie i mieszkanie w Toruniu. Znaleźli środki odurzające, substancje psychotropowe (w różnych postaciach - cieczy, pasty, kryształu, tabletek, proszku i suszu), a także sprzęt służący do wytwarzania i dystrybucji narkotyków na szeroką skalę, w tym zgrzewarki, wagi, woreczki, rękawiczki, metalowy sejf oraz pieniądze.

- Badania wykazały, że wśród zabezpieczonych substancji niedozwolonych były m.in: środki psychotropowe 3-CMC, 4-CMC, MDMA (około 1 kilograma), marihuana (ponad 6 kilogramów), amfetamina w postaci soli (łącznie ponad 9 kilogramów) oraz kokaina (niespełna kilogram). Ujawniono także metanol i kwas siarkowy – substancje wykorzystywane w procesie wytwarzania - informuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Poznali się w więzieniu, założyli gang
Narkotyki miały trafiać do obrotu od 2020 r. do 2023 r. Śledczy wskazują, kto był dostawcą i nabywcą zakazanych środków znalezionych u Dawida. W.

- Ustalono, że Dawid W. poznał Łukasza S. i Miłosza M. w Zakładzie Karnym w Toruniu, gdzie odbywali kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. Mężczyźni po wyjściu na wolność kontynuowali przestępczą działalność, polegającą na obrocie narkotykami. Odbiorcami nielegalnych substancji byli pozostali oskarżeni - przekazuje Agnieszka Adamska-Okońska.
  • Dawid W., Łukasz S. i Miłosz M. usłyszeli zarzuty, dotyczące udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków w okresie od początku 2020 r. do września 2023 r. na terenie różnych miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego.
  • Przedmiotem obrotu były: amfetamina (w postaci płynnej, proszku, tzw. mydła, pasty), MDMA, 3-CMC, tabletki ecstasy, marihuana, kokaina.
  • Dawidowi W. przedstawiono także zarzut wytwarzania amfetaminy w postaci pasty, a Łukaszowi S. wytwarzania amfetaminy w postaci sproszkowanej.
  • Pozostali oskarżeni usłyszeli zarzuty dotyczące nabywania nielegalnych substancji od Dawida W. w celu dalszej dystrybucji.
Dowody zajmują 17 tomów akt

W śledztwie zabezpieczono niespełna 40 kg różnego rodzaju narkotyków, których orientacyjną wartość można oszacować na niespełna milion złotych.

- Przeszukano liczne pomieszczenia i pojazdy, przesłuchano świadków, uzyskano opinie biegłych z dziedziny chemii, informatyki, daktyloskopii, a także genetyki sądowej. W trakcie trwania śledztwa przeprowadzono również konfrontację między oskarżonymi. Dowody zebrano w 17 tomach akt - mówi Agnieszka Adamska-Okońska.

Prokurator zajął środki pieniężne oraz samochody osobowe będące własnością podejrzanych. Oskarżeni mogą wrócić do wwiezienia - tym razem nawet na 20 lat.

Gdzie: Toruń
TAGI: narkotykigang narkotykowynarkobiznesakt oskarżeniawięzienieToruńbiznes narkotykowy
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Pacjenci dowiedzieli się nagle o zamknięciu przychodni. „Skarg na nią było bardzo dużo” [Rozmowa Dnia]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Toruń

Poznali się w toruńskim więzieniu. Po wyjściu na wolność stworzyli narkotykowy gang

Dobiegło końca trwające ponad trzy lata śledztwo. Zaczęło się, gdy funkcjonariusze znaleźli narkotyki w beczkach zakopanych w ogrodzie. Udaremniono gangowi…

DW
2026-11-04, 09:40
Bydgoszcz

Pacjenci dowiedzieli się nagle o zamknięciu przychodni. „Skarg na nią było bardzo dużo” [Rozmowa Dnia]

Co z pacjentem, gdy jego przychodnia zostaje bez uprzedzenia zamknięta? Jak może odebrać dokumentację medyczną? Gdzie zgłosić nieprawidłowości?

Agnieszka Marszał DW
2026-11-04, 08:59
Włocławek

Bilans cmentarnej kwesty we Włocławku. Udało się zebrać jedną dziesiątą potrzebnej kwoty

Znane są wyniki tegorocznej kwesty na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku. Pieniędzy zebrano znacznie mniej niż przed rokiem. Cel, jakim jest renowacja nagrobka…

Marek Ledwosiński KB
2026-11-04, 08:15
Bydgoszcz

Czas na zmiany w samorządzie. Gdzie postawić krzyżyk w reformie wyborczej?

Czy wybory samorządowe wymagają korekty? Dyskusję na ten temat zorganizowano w bydgoskich Młynach Rothera. To inicjatywa Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego…

Tatiana Adonis KB
2026-11-04, 07:20
Żnin

Wypadek niedaleko Żnina. Kierowca skutera zderzył się z samochodem osobowym

Do groźnego zdarzenia doszło na ul. Żnińskiej w Bożejewiczkach.

Tatiana Adonis DW
2026-11-04, 06:39
Włocławek

Wypadek pod Włocławkiem. 71-latek został przejechany przez ciągnik, który naprawiał

Senior zajmował się traktorem pod swoim domem, gdy nagle maszyna niespodziewanie ruszyła i najechała na niego. Zauważył to sąsiad, który zatrzymał pojazd…

Redakcja KB
2026-11-03, 21:00
Bydgoszcz

Światełka dla Trybunału Konstytucyjnego zapaliły się w kilku miastach regionu

Manifestacja poparcia dla działań Trybunału Konstytucyjnego, który rozpoczął właśnie pracę pod przewodnictwem Anny Korwin-Piotrowskiej odbyła się na…

Monika Siwak KB
2026-11-03, 20:26
Bydgoszcz

Zamiast do Birmingham - na komisariat policji w Białych Błotach. „Odlot" agresywnego pasażera

Nawet nie dotarł do samolotu. 43-letni Polak podczas odprawy nie reagował na polecenia Straży Granicznej, a podczas interwencji uderzył funkcjonariusza w twarz…

Redakcja KB
2026-11-03, 20:24
Włocławek

„Widzimy, jak łamana jest Konstytucja". Działacze PiS zorganizowali protest we Włocławku [wideo]

We Włocławku odbyła się pikieta przeciw niedawnym zmianom w Trybunale Konstytucyjnym. Około 150 osób domagało się przywrócenia Bogdana Święczkowskiego…

Marek Ledwosiński KB
2026-11-03, 19:30
Sępólno Krajeńskie

Polskie Radio PiK w Sępólnie Krajeńskim. Mielonka wiecznie żywa w Muzeum PRL-u [zdjęcia]

W kolejnej odsłonie naszej audycji „W Dobrą Stronę" wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK pojawił się w Sępólnie Krajeńskim. W programie odwiedziny w…

Redakcja KB
2026-11-03, 18:49
Toruń

Sprawca śmiertelnego wypadku w Toruniu przyznał się do winy i przeprosił. Wyrok w listopadzie

W ciągu jednego dnia - 3 listopada - rozpoczął się i zakończył proces w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło nad ranem 12 lipca na ulicy Poznańskiej…

Michał Zaręba KB
2026-11-03, 17:41
Bydgoszcz

Bezpieczeństwo i komfort w tramwaju. O tym rozmawiają eksperci w Bydgoszczy

300 ekspertów z całej Polski przyjechało do Bydgoszczy, by rozmawiać o przyszłości tramwajów. Trwa dwudniowa konferencja „Tramwaje - Nowoczesne Techn…

Damian Klich JW
2026-11-03, 16:20
więcej wiadomości
0:00 0:00