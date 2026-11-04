Poznali się w toruńskim więzieniu. Po wyjściu na wolność stworzyli narkotykowy gang

Dobiegło końca trwające ponad trzy lata śledztwo. Zaczęło się, gdy funkcjonariusze znaleźli narkotyki w beczkach zakopanych w ogrodzie. Udaremniono gangowi wprowadzenie na rynek narkotyków wartych prawie milion złotych.

Narkobiznes był prowadzony na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

30 października 2026 r. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała do Sądu Okręgowego w Toruniu akt oskarżenia w sprawie wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Aktem oskarżenia objęto 12 podejrzanych, którym zarzuca się m.in. przestępstwa narkotykowe.

Policjanci z Torunia weszli na posesję Dawida W. w gminie Czernikow

środki odurzające, substancje psychotropowe

Poznali się w więzieniu, założyli gang



Dawid W., Łukasz S. i Miłosz M. usłyszeli zarzuty, dotyczące udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków w okresie od początku 2020 r. do września 2023 r. na terenie różnych miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedmiotem obrotu były: amfetamina (w postaci płynnej, proszku, tzw. mydła, pasty), MDMA, 3-CMC, tabletki ecstasy, marihuana, kokaina.

Dawidowi W. przedstawiono także zarzut wytwarzania amfetaminy w postaci pasty, a Łukaszowi S. wytwarzania amfetaminy w postaci sproszkowanej.

Pozostali oskarżeni usłyszeli zarzuty dotyczące nabywania nielegalnych substancji od Dawida W. w celu dalszej dystrybucji.

Dowody zajmują 17 tomów akt



40 kg różnego rodzaju narkotyków

milion złotych

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w 2023 r.o. Zakrywał drewnianymi płytami i gałęziami plastikowe beczki znajdujące się w wykopanej przy domu skrytce. Gdy usłyszał wezwanie policji, zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzymany.Policjanci przeszukali posesję w miejscowości Mazowsze Parcele, zagajnik w jej sąsiedztwie i mieszkanie w Toruniu. Znaleźli(w różnych postaciach - cieczy, pasty, kryształu, tabletek, proszku i suszu), a także sprzęt służący do wytwarzania i dystrybucji narkotyków na szeroką skalę, w tym zgrzewarki, wagi, woreczki, rękawiczki, metalowy sejf oraz pieniądze.- Badania wykazały, że wśród zabezpieczonych substancji niedozwolonych były m.in: środki psychotropowe 3-CMC, 4-CMC, MDMA (około 1 kilograma), marihuana (ponad 6 kilogramów), amfetamina w postaci soli (łącznie ponad 9 kilogramów) oraz kokaina (niespełna kilogram). Ujawniono także metanol i kwas siarkowy – substancje wykorzystywane w procesie wytwarzania - informuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.Narkotyki miały trafiać do obrotu od 2020 r. do 2023 r. Śledczy wskazują, kto był dostawcą i nabywcą zakazanych środków znalezionych u Dawida. W.- Ustalono, że Dawid W. poznał Łukasza S. i Miłosza M. w Zakładzie Karnym w Toruniu, gdzie odbywali kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. Mężczyźni po wyjściu na wolność kontynuowali przestępczą działalność, polegającą na obrocie narkotykami. Odbiorcami nielegalnych substancji byli pozostali oskarżeni - przekazuje Agnieszka Adamska-Okońska.W śledztwie zabezpieczono niespełna, których orientacyjną wartość można oszacować na niespełna- Przeszukano liczne pomieszczenia i pojazdy, przesłuchano świadków, uzyskano opinie biegłych z dziedziny chemii, informatyki, daktyloskopii, a także genetyki sądowej. W trakcie trwania śledztwa przeprowadzono również konfrontację między oskarżonymi. Dowody zebrano w 17 tomach akt - mówi Agnieszka Adamska-Okońska.Prokurator zajął środki pieniężne oraz samochody osobowe będące własnością podejrzanych. Oskarżeni mogą wrócić do wwiezienia - tym razem nawet na 20 lat.