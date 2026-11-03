Przy ul. Jagiellońskiej piesza... uderzyła w tramwaj, przy Fordońskiej duża kraksa [aktualizacja]

Do zdarzenia z udziałem pieszej doszło przy ul. Jagiellońskiej, nieopodal dworca PKS. Z kolei kolizja kilku aut to już ulica Fordońska. Oba zdarzenia są mniej więcej z tego samego czasu.
Jak przekazała nam policja, 41-letnia kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle i odbiła się od przejeżdżającego tramwaju. Na miejsce wezwano medyków, kobieta nie wymagała na szczęście ich pomocy.
- Na miejscu trwają czynności policjantów zmierzające m.in. do ukarania pieszej za złamanie przepisów.
Przez jakiś czas ulicą Jagiellońską nie jeździły tramwaje w stronę centrum.