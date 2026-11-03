Przy ul. Jagiellońskiej piesza... uderzyła w tramwaj, przy Fordońskiej duża kraksa [aktualizacja]

Do zdarzenia z udziałem pieszej doszło przy ul. Jagiellońskiej, nieopodal dworca PKS. Z kolei kolizja kilku aut to już ulica Fordońska. Oba zdarzenia są mniej więcej z tego samego czasu.

Do uderzenia pieszej w tramwaj doszło przy dworcu PKS w Bydgoszczy tuż przed godz. 14.00.

Jak przekazała nam policja, 41-letnia kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle i odbiła się od przejeżdżającego tramwaju . Na miejsce wezwano medyków, kobieta nie wymagała na szczęście ich pomocy.



Na miejscu trwają czynności policjantów zmierzające m.in. do ukarania pieszej za złamanie przepisów.

Przez jakiś czas ulicą Jagiellońską nie jeździły tramwaje w stronę centrum.

doszło przy dworcu PKS w Bydgoszczy tuż przed godz. 14.00.Jak przekazała nam policja, 41-letnia kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle i. Na miejsce wezwano medyków, kobieta nie wymagała na szczęście ich pomocy.





Niedaleko od tego miejsca - na Rondzie Fordońskim doszło z kolei do kolizji pięciu aut. Ratownicy zajęli się na miejscu dwiema kobietami uczestniczącymi w zdarzeniu. Jak podali strażacy, nie wymagały one przewiezienia do szpitala.



