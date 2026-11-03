Zderzenie samochodów przy ul. Fordońskiej/fot. ITS
Bydgoszcz

Przy ul. Jagiellońskiej piesza... uderzyła w tramwaj, przy Fordońskiej duża kraksa [aktualizacja]

Zderzenie samochodów przy ul. Fordońskiej/fot. ITS

Do zdarzenia z udziałem pieszej doszło przy ul. Jagiellońskiej, nieopodal dworca PKS. Z kolei kolizja kilku aut to już ulica Fordońska. Oba zdarzenia są mniej więcej z tego samego czasu.

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Do uderzenia pieszej w tramwaj doszło przy dworcu PKS w Bydgoszczy tuż przed godz. 14.00.
Jak przekazała nam policja, 41-letnia kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle i odbiła się od przejeżdżającego tramwaju. Na miejsce wezwano medyków, kobieta nie wymagała na szczęście ich pomocy.

  • Na miejscu trwają czynności policjantów zmierzające m.in. do ukarania pieszej za złamanie przepisów.

Przez jakiś czas ulicą Jagiellońską nie jeździły tramwaje w stronę centrum.

Niedaleko od tego miejsca - na Rondzie Fordońskim doszło z kolei do kolizji pięciu aut. Ratownicy zajęli się na miejscu dwiema kobietami uczestniczącymi w zdarzeniu. Jak podali strażacy, nie wymagały one przewiezienia do szpitala.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: wypadekpotrąceniezderzenieJagiellońskaFordońska
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