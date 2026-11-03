Zaciągnął kredyty na pół miliona złotych. 20-latek wpłacał pieniądze do bitomatów, m.in. w Bydgoszczy

Z ogromnymi stratami liczy się 20-latek z Trzcianki, który pod namową oszustów podających się za bankowców zaciągnął kilka kredytów na łącznie pół miliona złotych. Mężczyzna wpłacał pieniądze do bitomatów w Bydgoszczy i Pile. Teraz ma do spłaty 830 tysięcy złotych.

20-latek z Trzcianki (woj. wielkopolskie) padł ofiarą oszustów. Pewnego dnia odebrał telefon od rzekomego pracownika banku, który przekonał go do zaciągnięcia kredytu. Młody mężczyzna miał wziąć kilka kredytów w różnych bankach.



Cały czas instruowany przez dzwoniących rzekomych bankowców, a nawet policjantów wykonywał ich polecenia. Przez kilka dni zaciągnął sześć kredytów na łączną kwotę 563 tysięcy złotych. Wraz z odsetkami suma ta wyniosła 830 tys. zł.



20-latek wypłacał te pieniądze z banków i na bieżąco wpłacał do różnych bitomatów w Bydgoszczy i Piły. Ponadto 205 tysięcy przekazał osobiście przybyłemu w umówionym miejscu w Pile mężczyźnie.



W piątek, 30 października, 20-latek zorientował się, że został oszukany i zgłosił sprawę policjantom z bydgoskiego Śródmieścia.



- Sprawcy podszywają się pod maklerów giełdowych zachęcających do inwestowania w kryptowaluty, pracowników poczty, którzy rzekomo muszą zweryfikować błędny adres do korespondencji, pracowników banków, którzy informują o rzekomej próbie zaciągnięcia kredytu czy policjantów, którzy prowadzą akcję przeciwko oszustom. Bądźmy czujni. Pamiętajmy też, że policjant nigdy nie zwraca się z prośbą o przekazanie jakichkolwiek kwot pieniędzy czy wartościowych rzeczy - apeluje nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.



Funkcjonariusze radzą, jeśli mamy jakieś wątpliwości, należy skontaktować się z policją. Można też dzwonić na numer alarmowy 112.