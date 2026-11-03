Ciężarówka przewożąca chemikalia przewróciła się w Strzelnie [aktualizacja]

Ciężarówka, która przewoziła substancje chemiczne, przewróciła na rondzie w centrum Strzelna (skrzyżowanie DK15 i DK25). Do wycieku substancji nie doszło. Po kilku godzinach służby zakończyły pracę.

AKTUALIZACJA GODZ. 8.40





Służby zakończyły swoją akcję. Ciężarówka została odholowana, a załadunek, który wypadł na jezdnię został posprzątany. Rondo w centrum Strzelna jest już przejezdne. Ewakuowani mieszkańcy wracają do swoich lokali.













W nocy w centrum Strzelna doszło do kolizji z udziałem ciężarówki, która przewoziła substancje chemiczne. Przewróciła się przyczepa. Nikomu nic się nie stało, nie doszło też do wycieku. Natomiast dwie szkoły (im. Michelsona oraz im. Dałkowskiego) oraz przedszkole zawiesiły z tego powodu zajęcia. Ewakuowane są też osoby z pobliskich budynków.Na miejscu działa m.in. specjalistyczna grupa chemiczna.- Apelujemy o niegromadzenie się w centrum miasta w okolicach rond, nieblokowanie dróg oraz umożliwienie swobodnego przejazdu służbom ratunkowym. Prosimy o zachowanie spokoju i niepowodowanie dodatkowych utrudnień. Zbiórka dla osób ewakuowanych z budynków z bezpośredniego sąsiedztwa ronda odbywa się w Szkole Podstawowej im. Michelsona w Strzelnie. Prosimy o kierowanie się bezpośrednio na miejsce zbiórki - informuje Urząd Miejski w Strzelnie.