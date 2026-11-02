Sokół Mogilno przegrał u siebie z Netland MKS-em Kalisz 0:3/fot. archiwum/Patryk Głowacki
Mogilno

Sokół znów bez punktów. Dwie stracone przewagi i porażka z beniaminkiem z Kalisza

Sokół Mogilno przegrał u siebie z Netland MKS-em Kalisz 0:3/fot. archiwum/Patryk Głowacki

Mogilnianki nadal czekają na pierwsze punkty w TAURON Lidze Kobiet. W spotkaniu kończącym 5. kolejkę Sokół & Hagric przegrał u siebie z Netland MKS Kalisz 0:3. W dwóch pierwszych setach gospodynie miały swoje szanse, ale nie wykorzystały prowadzenia.

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Sokół dobrze rozpoczął spotkanie. W pierwszej partii prowadził 12:9, a później zdołał jeszcze odrobić straty i jako pierwszy wypracował piłkę setową. Kaliszanki wytrzymały jednak grę na przewagi i zwyciężyły 28:26, kończąc seta blokiem.

Jeszcze większej przewagi gospodynie nie wykorzystały w drugiej odsłonie. Przy stanie 16:10 wydawało się, że kontrolują sytuację, ale MKS szybko doprowadził do remisu 17:17. Ponownie decydowała końcówka i ponownie więcej spokoju zachowały przyjezdne, wygrywając 27:25.

Trzeci set miał już inny przebieg. Od stanu 13:12 Kaliszanki zdobyły sześć punktów z rzędu i całkowicie przejęły kontrolę nad grą.

Sokół & Hagric Mogilno – Netland MKS Kalisz 0:3 (26:28, 25:27, 17:25)

Gdzie: Mogilno
Dyscyplina: siatkówka
TAGI: Sokół & Hagric MogilnoNetland MKS KaliszTAURON Liga5. kolejkasiatkówka kobietMogilnoMKS KaliszZuzanna KuligowskaKarolina Drużkowskasiatkówka
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