BAYERSYSTEM GKM Grudziądz ma nowego zawodnika na sezon 2027/fot. informacja prasowa
Grudziądz

Fredrik Lindgren wraca do Grudziądza po 23 latach. Szwed zasili BAYERSYSTEM GKM

BAYERSYSTEM GKM Grudziądz ma nowego zawodnika na sezon 2027/fot. informacja prasowa

BAYERSYSTEM GKM Grudziądz ma nowego zawodnika na sezon 2027. Do zespołu Roberta Kościechy dołączy Fredrik Lindgren, który uzgodnił warunki rocznego kontraktu. Umowa ma zostać oficjalnie podpisana po rozpoczęciu okresu transferowego 16 listopada.

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Dla 41-letniego Szweda będzie to powrót do Grudziądza po 23 latach. Właśnie tutaj rozpoczynał swoją przygodę z polską ligą w 2004 roku. Ostatnie cztery sezony spędził natomiast w ORLEN OIL Motorze Lublin, z którym dwukrotnie zdobywał drużynowe mistrzostwo Polski.

Lindgren należy do najbardziej doświadczonych zawodników światowego żużla. Ma na koncie trzy brązowe medale indywidualnych mistrzostw świata, a w 2023 roku został wicemistrzem świata. W przyszłym sezonie ponownie wystartuje również w cyklu Speedway Grand Prix, do którego otrzymał stałą dziką kartę.

Sezon 2026 był dla niego trudny z powodu poważnej kontuzji. Teraz ma być jednym z nowych ogniw zespołu, którego trzon pozostaje bez większych zmian.

– W tej drużynie tkwi ogromny potencjał. Mam nadzieję, że pomogę nie tylko punktami na torze, ale też doświadczeniem i dobrą energią w parku maszyn – powiedział Lindgren.

Gdzie: Grudziądz
Dyscyplina: żużel
TAGI: Fredrik LindgrenGKM GrudziądzBAYERSYSTEM GKM GrudziądzPGE Ekstraligażużeltransfery żużloweRobert KościechaORLEN OIL Motor LublinSpeedway Grand PrixGrudziądzsezon 2027
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