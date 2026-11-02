Co w lesie piszczy? Czasem detektor, ale „skarbów” trzeba szukać rozsądnie [W dobrą stronę]

Wóz satelitarny Polskiego Radia PiK pojawił się w leśnictwie Bielawy w Nadleśnictwie Dobrzejewice. Rozmawialiśmy o lasach społecznych i o tym, jak można w nich ciekawie spędzić czas.

Spotkaliśmy się z detektorystą, który opowiedział, jak prowadzić poszukiwania „skarbów” bez szkody dla lasu.

Rozmawialiśmy o dzikich zwierzętach, które coraz częściej pojawiają się w miastach.

Pytaliśmy, jak zimą zaprosić ptaki do karmnika.

O to, czym jest las społeczny Adriana Andrzejewska-Kuras pytała Anny Stępień z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.



- To las, w którym szczególnie ważne są potrzeby mieszkańców: wypoczynek, sport i kontakty z naturą. Takie lasy zazwyczaj leżą blisko miast. Zależy nam na tym, aby były one przede wszystkim bezpieczne i przyjazne, ale też, co dla nas ważne, zdrowe i odporne na zmieniające się warunki klimatyczne. W Polsce każdy las jest otwarty dla społeczeństwa, jednak w lesie społecznym ta funkcja ma szczególną wagę. Planując pracę uwzględniamy to, gdzie ludzie wypoczywają, kiedy przychodzą i czego od nas oczekują - wyjaśnia Anna Stępień.





Detektorysta

7 listopada o godz. 10 podczas spotkania z ekspertami

Kamila Czajka z Nadleśnictwa Dobrzejewice, edukatorka leśna, przestrzega, by mądrze dokarmiać ptaki.



- Bardzo często myślimy, że gdy przychodzą pierwsze przymrozki, powinniśmy wystawić karmniki, by dokarmiać ptaki. Teraz jest bardzo duża rozmaitość nasion, mają stołówkę wypełnioną po brzegi. Możemy dokarmiać je, kiedy jest gruba pokrywa śniegowa i utrzymuje się bardzo długo - mówi.



Relacje Adriany Andrzejewskiej-Kuras poniżej.

Stronę audycji „W dobrą stronę” można znaleźć tutaj.

Maciej Karłowski zachęca do mądrych poszukiwań artefaktów, np. monet sprzed lat. O szczegółach będzie można dowiedzieć się. Zbiórka w Zielonym Zakątku pod adresem Zawały 101.