Co w lesie piszczy? Czasem detektor, ale „skarbów” trzeba szukać rozsądnie [W dobrą stronę]

Wóz satelitarny Polskiego Radia PiK pojawił się w leśnictwie Bielawy w Nadleśnictwie Dobrzejewice. Rozmawialiśmy o lasach społecznych i o tym, jak można w nich ciekawie spędzić czas.
- Spotkaliśmy się z detektorystą, który opowiedział, jak prowadzić poszukiwania „skarbów” bez szkody dla lasu.
- Rozmawialiśmy o dzikich zwierzętach, które coraz częściej pojawiają się w miastach.
- Pytaliśmy, jak zimą zaprosić ptaki do karmnika.
- To las, w którym szczególnie ważne są potrzeby mieszkańców: wypoczynek, sport i kontakty z naturą. Takie lasy zazwyczaj leżą blisko miast. Zależy nam na tym, aby były one przede wszystkim bezpieczne i przyjazne, ale też, co dla nas ważne, zdrowe i odporne na zmieniające się warunki klimatyczne. W Polsce każdy las jest otwarty dla społeczeństwa, jednak w lesie społecznym ta funkcja ma szczególną wagę. Planując pracę uwzględniamy to, gdzie ludzie wypoczywają, kiedy przychodzą i czego od nas oczekują - wyjaśnia Anna Stępień.
- Bardzo często myślimy, że gdy przychodzą pierwsze przymrozki, powinniśmy wystawić karmniki, by dokarmiać ptaki. Teraz jest bardzo duża rozmaitość nasion, mają stołówkę wypełnioną po brzegi. Możemy dokarmiać je, kiedy jest gruba pokrywa śniegowa i utrzymuje się bardzo długo - mówi.
Relacje Adriany Andrzejewskiej-Kuras poniżej.