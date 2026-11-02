Kujawsko-pomorska policja podsumowała działania w okresie Wszystkich Świętych. /fot. KWP w Bydgoszczy
REGION

Więcej pijanych kierowców. Policjanci z regionu podsumowują okres Wszystkich Świętych

Kujawsko-pomorska policja podsumowała działania w okresie Wszystkich Świętych. /fot. KWP w Bydgoszczy

Funkcjonariusze z Pomorza i Kujaw pomału kończą działania związane z okresem Wszystkich Świętych. Doszło do czterech wypadków, w których pięć osób było rannych. Sporo za to było kierowców na „podwójnym gazie”.

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W miniony weekend (30.10. - 1.11.) na drogach kujawsko-pomorskiego policjanci odnotowali cztery wypadki drogowe, w których pięć osób zostało rannych. Nie doszło do żadnego wypadku śmiertelnego. W zeszłym roku było 11 wypadków, w których też nikt nie zginął, ale 20 osób było rannych.

Mimo wielokrotnych apeli, policjanci zatrzymali do kontroli aż 54 osoby, które usiadły za kierownicę pod wpływem alkoholu. W 2025 roku takich sytuacji było 51.

Sporo pracy miała drogówka. Funkcjonariusze pomagali kierowcom w pokonywaniu zakorkowanych tras, kierując ruchem.

- Okres „Wszystkich Świętych” to czas intensywnej pracy i zaangażowania wielu policjantów. Służba w okolicach cmentarzy powoduje, że kierowcy zachowują się rozsądniej, a piesi mogą czuć się bezpieczniej. Zrozumienie pracy policjantów i prawidłowe zachowanie osób odwiedzających groby, sprawiły, że w tym roku w okolicach cmentarzy nie doszło do poważniejszych zdarzeń - dodają policjanci.

TAGI: wszystkich świętychwypadkikujawsko-pomorskiepolicjapodsumowanie
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