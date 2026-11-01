Klub opublikował zdjęcia, na których szatnia wygląda jak po przejściu tornado/fot. MLKS Unia Gniewkowo
Włocławek

Demolka w szatni MLKS Unia Gniewkowo po spotkaniu z Klubem Lider Włocławek

Klub opublikował zdjęcia, na których szatnia wygląda jak po przejściu tornado/fot. MLKS Unia Gniewkowo

Mecz został rozegrany w sobotę. Klub opublikował zdjęcia, na których szatnia wygląda jak po przejściu tornado: porozrzucane butelki i inne opakowania, resztki ziemi na posadce, zapchany liśćmi i ziemią zlew.

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Lider Włocławek zostawił dziś po sobie taką wizytówkę…" - czytamy na facebookowym profilu MLKS Unia Gniewkowo.
Nasze szatnie mają już swoje lata, luksusami gości nie podejmujemy, ale staramy się, by zawsze było u nas czysto i schludnie. Jak widać – nie każdy ma takie samo podejście i szacunek dla pracy innych…".

Na odpowiedź Włocławian nie trzeba było długo czekać. W niedzielę „Lider" opublikował oświadczenie, w którym bije się w pierś. Jak informują władze klubu, z zawodnikami została już przeprowadzona poważna rozmowa. Włocławianie chcieliby też odkupić swoje winy.

  • Pełna treść oświadczenia poniżej:


OFICJALNE OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA KLUB SPORTOWY LIDER WŁOCŁAWEK

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą stanu szatni pozostawionej przez naszych zawodników po meczu w Gniewkowie pragniemy publicznie i szczerze przeprosić gospodarzy spotkania, organizatorów oraz wszystkich, których to zachowanie słusznie oburzyło.
Nie zamierzamy szukać wymówek, usprawiedliwiać tego, co się wydarzyło, ani umniejszać naszej odpowiedzialności.
Takie zachowanie nie powinno mieć miejsca. Jest sprzeczne z wartościami, które jako klub sportowy chcemy reprezentować i przekazywać naszym zawodnikom.
Bierzemy za tę sytuację pełną odpowiedzialność. Zarówno za zachowanie naszych piłkarzy, jak i za niedopatrzenia organizacyjne z naszej strony. Jako klub powinniśmy byli dopilnować, aby szatnia została pozostawiona w należytym porządku.
Z zawodnikami została już przeprowadzona poważna rozmowa. Wyciągnęliśmy wnioski i podejmiemy działania, aby podobna sytuacja nigdy więcej się nie powtórzyła.
Chcielibyśmy również, jeśli tylko gospodarze wyrażą taką wolę, w odpowiedni sposób zadośćuczynić za zaistniałą sytuację. Uważamy bowiem, że samo słowo „przepraszamy” to za mało, jeśli nie idą za nim konkretne działania.
Sport to nie tylko wyniki, bramki i rywalizacja. To również szacunek, odpowiedzialność, kultura osobista i umiejętność przyznania się do błędu.
Dziś przyznajemy się do naszego błędu. Nie jesteśmy z niego dumni, ale nie zamierzamy od niego uciekać.
Przepraszamy. Szczerze i bez żadnego „ale”.
Zarząd i zawodnicy
Stowarzyszenia Klub Sportowy LIDER Włocławek"

Gdzie: Włocławek
TAGI: meczrozgrywkiporządekśmiecibrudszatniaMLKS Unia GniewkowoLider Włocławek
Klub opublikował zdjęcia, na których szatnia wygląda jak po przejściu tornado/fot. MLKS Unia Gniewkowo
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