KH Energa nie zatrzymała rozpędzonego przeciwnika. Torunianie dość wyraźnie ulegli w Katowicach

KH Energa Toruń z porażką w 16. kolejce Tauron Hokej Ligi. Toruńska ekipa przegrała na wyjeździe z GKS-em Katowice 3:6.

Trzecia w tabeli Energa podeszła do spotkania z bojowym nastawieniem. Torunianie od początku sezonu prezentują dobrą formę. GKS ostatnio jednak złapał wiatr w żagle, wygrywając pięć meczów z rzędu, dzięki czemu w tabeli tracił do zespołu z naszego regionu zaledwie punkt.



Kibice dość długo czekali na pierwszego gola. W 12. minucie trafili gospodarze, ale jeszcze w pierwszej tercji odpowiedział Chikara Hanzawa. Katowiczanie przejęli inicjatywę w drugiej części pojedynku, zdobywając dwie bramki.



Najwięcej działo się w ostatniej odsłonie. W 45. minucie cieszyli się gospodarze. Minutę później część strat odrobił Eero Niemi, lecz… 21 sekund później cios zadał GKS. W 55. minucie na listę strzelców wpisał się Robert Arrak. Ostatnie słowo należało do ekipy ze Śląska, która na dwie minuty przed końcem ustaliła rezultat spotkania.



GKS Katowice – KH Energa Toruń 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Bramki dla Energi: Hanzawa (19), Niemi (46), Arrak (55)