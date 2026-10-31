KH Energa znów musiała uznać wyższość przeciwnika/fot. archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

KH Energa nie zatrzymała rozpędzonego przeciwnika. Torunianie dość wyraźnie ulegli w Katowicach

KH Energa znów musiała uznać wyższość przeciwnika/fot. archiwum/Patryk Głowacki

KH Energa Toruń z porażką w 16. kolejce Tauron Hokej Ligi. Toruńska ekipa przegrała na wyjeździe z GKS-em Katowice 3:6.

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Trzecia w tabeli Energa podeszła do spotkania z bojowym nastawieniem. Torunianie od początku sezonu prezentują dobrą formę. GKS ostatnio jednak złapał wiatr w żagle, wygrywając pięć meczów z rzędu, dzięki czemu w tabeli tracił do zespołu z naszego regionu zaledwie punkt.

Kibice dość długo czekali na pierwszego gola. W 12. minucie trafili gospodarze, ale jeszcze w pierwszej tercji odpowiedział Chikara Hanzawa. Katowiczanie przejęli inicjatywę w drugiej części pojedynku, zdobywając dwie bramki.

Najwięcej działo się w ostatniej odsłonie. W 45. minucie cieszyli się gospodarze. Minutę później część strat odrobił Eero Niemi, lecz… 21 sekund później cios zadał GKS. W 55. minucie na listę strzelców wpisał się Robert Arrak. Ostatnie słowo należało do ekipy ze Śląska, która na dwie minuty przed końcem ustaliła rezultat spotkania.

GKS Katowice – KH Energa Toruń 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)
Bramki dla Energi: Hanzawa (19), Niemi (46), Arrak (55)

Dyscyplina: hokej na lodzie
TAGI: energa toruńhokejtauron hokej ligagks katowiceekstraklasa hokeja
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