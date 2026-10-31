Czarownica z kijkami i 83-letni szkieletor. Halloweenowy bieg po zdrowie w Toruniu

Czarownice, diabły, duszki i biegacze bez przebrania stawili się na toruńskim parkrunie. Kreacje były oczywiście związane z Halloween. Pięć kilometrów można było przebiec, ale też przejść z kijkami. Metę przekroczyło 399 osób.

- Jestem dzisiaj czarownicą - tak mi się kojarzy moja osobowość. To oczywiście żart, po prostu miałam wszystkie elementy, które pasują do tego wizerunku: perukę, tutaj element ręki, takiego właściwie szkieletu, czarną bluzeczkę, tiulową spódniczkę, na której jest pas z kościotrupami. Ja nie biegnę, tylko idę z kijkami, więc te elementy stroju nie będą mi przeszkadzały. Uwielbiam takie sytuacje, cała nasza oprawa jest tematyczna, halloweenowa.



- Mam maskę kościotrupa. Jestem jednym z najstarszych uczestników tych imprez, jest jeszcze kolega z tego samego rocznika, tyle że on jest o kilka miesięcy starszy. Czekam, który z nas pierwszy się wykruszy. Mam tutaj na tej trasie przebiegniętych 320 kilometrów. Jak była pandemia, to zaczęliśmy biegać w Rozgartach, więc tam mam jeszcze 150 km, więc razem miałbym ponad 500 km. W tym roku skończę 83 lata. Bieg może zastąpić wszystkie lekarstwa razem wzięte, ale trzeba biegać, ruszać się, a nie tylko leżakować i odpoczywać.



- Dzisiaj jest 31 października, jest okazja, aby wykorzystać ten dzień, przebrać się w ramach Halloween i wspólnie pokonać 5 km z uśmiechem i z takim trochę dystansem do siebie. Każda okazja do ruchu jest dobra - mówił współorganizator biegu Mariusz Śliwiński.



Więcej w relacji Michała Zaręby.