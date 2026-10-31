W bydgoskim sądzie zapadł wyrok w sprawie oskarżeń wobec europosła Krzysztofa Brejzy/fot. Damian Klich
Inowrocław

Zapadł wyrok w sprawie oskarżeń wobec europosła Krzysztofa Brejzy. Była urzędniczka uniewinniona

W bydgoskim sądzie zapadł wyrok w sprawie oskarżeń wobec europosła Krzysztofa Brejzy/fot. Damian Klich

Zdaniem bydgoskiego Sądu Rejonowego Agnieszka Ch.-S. jest niewinna, choć wyrok dotyczy jedynie zakresu jej prawa do obrony, a nie prawdziwości głoszonych zarzutów. To jeden z wątków w tzw. inowrocławskiej „aferze fakturowej". Proces obserwował Damian Klich.

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„Afera fakturowa” związana z Urzędem Miasta Inowrocławia została nagłośniona w 2017 roku. Mówiono o wyłudzaniu pieniędzy z kasy miasta poprzez wystawianie fikcyjnych faktur. Wśród oskarżonych była Agnieszka Ch.-S.

Kobieta zeznała, że w sprawę zamieszany był wówczas poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Po tych słowach prokuratura w Słupsku postawiła kobiecie zarzut trzykrotnego wniesienia nieprawdziwych oskarżeń.

W piątek (30 października) sędzia Anna Dębska-Pucińska orzekła, że kobieta jest niewinna.

- Ale nie dlatego, że mówiła prawdę, oskarżając pana Krzysztofa Brejzę o współudział w wyłudzaniu pieniędzy z Urzędu Miasta Inowrocławia - precyzuje sędzia.
- Sąd nie poczynił takich ustaleń faktycznych, jak również żaden inny organ, czy to prokurator, czy sąd, nie poczynił także takich ustaleń w innych postępowaniach.

Sędzia Anna Dębska-Pucińska dodała, że Agnieszka Ch.-S., składając wyjaśnienia oskarżające Krzysztofa Brejzę, działała w granicach prawa do obrony.

Prokurator Jacek Kamiński żądał między innymi roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata.
Obrońca Łukasz Śmigielski wnosił z kolei o uniewinnienie. Tłumaczył, że wyjaśnienia oskarżonej...

- Nie stanowiły twierdzeń, ale ocenę konkretnych okoliczności. Treści, które oskarżona przekazała, przedstawiała, realizując swoje prawo do obrony.

Pełnomocniczka Krzysztofa Brejzy, Dorota Brejza, przypomniała, że pomówienia zapoczątkowały serię przykrych skutków dla dzisiejszego europosła.

- Stało się powodem do uruchomienia nielegalnej kontroli operacyjnej trwającej sześć miesięcy wobec Krzysztofa Brejzy, kontroli totalnej obejmującej całe jego życie. U podstaw Pegasusa leżało przestępstwo - podkreślała Dorota Brejza.

  • Wyrok jest nieprawomocny. Pełnomocniczka Dorota Brejza mówiła, że jest rozczarowana i rozważa wniesienie apelacji.
  • Agnieszka Ch.-S. była nieobecna z uwagi na stan zdrowia.

Relacja Damiana Klicha
Gdzie: Inowrocław
TAGI: Krzysztof Brejzasądoskarżeniaafera fakturowaPegasusInowrocławurządfaktury
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Inowrocław

Zapadł wyrok w sprawie oskarżeń wobec europosła Krzysztofa Brejzy. Była urzędniczka uniewinniona

Zdaniem bydgoskiego Sądu Rejonowego Agnieszka Ch.-S. jest niewinna, choć wyrok dotyczy jedynie zakresu jej prawa do obrony, a nie prawdziwości głoszonych zarzutów…

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