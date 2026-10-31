Od Oscara do stand-upu. Allan Starski i Andrzej Grabowski gwiazdami Old Film Festival w Bydgoszczy

We wtorek (3 listopada) w Bydgoszczy rozpoczyna się 6. edycja Old Film Festival. Nagrody już przyznane: laureat Oskara za scenografię do „Listy Schindlera'' - Allan Starski - ze Złotym Kadrem, Filmową Nagrodę Bydgoszczy, aktor Andrzej Grabowski z Nagrodą Filmową im. Poli Negri.

O szczegółach z pomysłodawcą i dyrektorem Old Film Festival - Józefem Heroldem rozmawia Bogumiła Wresiło.





- Na samym początku festiwalu pojawi się w Bydgoszczy niezwykle uzdolniona reżyserka, która zaprezentuje swój film podczas pokazów m.in. w Politechnice Bydgoskiej. To Aleksandra Strunin, a jej film nosi tytuł „Patrzę w niebo”. Aleksandra Strunin jest piosenkarką, modelką, niedawno skończyła studia filmowe i zrobiła film, który ja akurat widziałem na festiwalu w Łagowie i dlatego ją zaprosiłem. To jest film opowiadający o indoktrynacji dzieci ukraińskich porwanych z ojczyzny od rodziców i wywiezionych do Rosji - mówi Józef Herold.



Cała rozmowa jest poniżej:









Old Film Festival od 3 do 8 listopada w Bydgoszczy . Będzie spotkanie z Allanem Starskim (wykład), z Andrzejem Grabowskim (stand-up), zaplanowano także koncert