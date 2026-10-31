We wtorek (3 listopada) w Bydgoszczy rozpoczyna się 6. edycja Old Film Festival
Bydgoszcz

Od Oscara do stand-upu. Allan Starski i Andrzej Grabowski gwiazdami Old Film Festival w Bydgoszczy

We wtorek (3 listopada) w Bydgoszczy rozpoczyna się 6. edycja Old Film Festival

We wtorek (3 listopada) w Bydgoszczy rozpoczyna się 6. edycja Old Film Festival. Nagrody już przyznane: laureat Oskara za scenografię do „Listy Schindlera'' - Allan Starski - ze Złotym Kadrem, Filmową Nagrodę Bydgoszczy, aktor Andrzej Grabowski z Nagrodą Filmową im. Poli Negri.

Andrzej Grabowski, nieme kino i niezwykła harfistka. Old Film Festival już jesienią
Andrzej Grabowski, nieme kino i niezwykła harfistka. Old Film Festival już jesienią
Zdobywca Oscara Allan Starski gościem specjalnym Old Film Festival w Bydgoszczy
Anna Dymna otworzyła w Bydgoszczy Salon Poetycki. Pierwszy powstał 20 lat temu w Krakowie
Agnieszka Holland odbiera „Złoty Kadr" na Old Film Festival i dziękuje bydgoskim producentom

O szczegółach z pomysłodawcą i dyrektorem Old Film Festival - Józefem Heroldem rozmawia Bogumiła Wresiło.

- Na samym początku festiwalu pojawi się w Bydgoszczy niezwykle uzdolniona reżyserka, która zaprezentuje swój film podczas pokazów m.in. w Politechnice Bydgoskiej. To Aleksandra Strunin, a jej film nosi tytuł „Patrzę w niebo”. Aleksandra Strunin jest piosenkarką, modelką, niedawno skończyła studia filmowe i zrobiła film, który ja akurat widziałem na festiwalu w Łagowie i dlatego ją zaprosiłem. To jest film opowiadający o indoktrynacji dzieci ukraińskich porwanych z ojczyzny od rodziców i wywiezionych do Rosji - mówi Józef Herold.

Cała rozmowa jest poniżej:


Old Film Festival od 3 do 8 listopada w Bydgoszczy. Będzie spotkanie z Allanem Starskim (wykład), z Andrzejem Grabowskim (stand-up), zaplanowano także koncert
Cały program jest TUTAJ

Relacja Bogumiły Wresiło [Śniadanie z Muzami]
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Józef HeroldOld Film FestivalBydgoszczgwiazdykinaestrady
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Weronika Makowskx zdobywczynią Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy AURORA

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Od Oscara do stand-upu. Allan Starski i Andrzej Grabowski gwiazdami Old Film Festival w Bydgoszczy

We wtorek (3 listopada) w Bydgoszczy rozpoczyna się 6. edycja Old Film Festival. Nagrody już przyznane: laureat Oskara za scenografię do „Listy Schindlera''…

Bogumiła Wresiło KB
2026-10-31, 23:05
Bydgoszcz

Weronika Makowskx zdobywczynią Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy AURORA

Laureatka Weronika Makowskx wygrała sztuką „Truchło noworodka” i otrzymała nagrodę główną w wysokości 50 000 złotych.

Ewa Dąbska-Wieczorkowska JW
2026-10-30, 20:26
Bydgoszcz

Siedem koncertów w sześciu lokalizacjach Bydgoszczy. Przed nami Festiwal Muzyka w Willi Blumwego

Siedem koncertów w sześciu lokalizacjach. W piątek rozpoczął się 9. Festiwal Muzyka w Willi Blumwego. Chociaż legendarna willa Blumwego to zabytkowy budynek…

Magda Jasińska JW
2026-10-30, 18:20
Bydgoszcz

Muzyczne Zaduszki w dwóch bydgoskich kościołach. Będzie jazzowo i barokowo

Bydgoski Festiwal Dźwięku 2026 to kontynuacja Letnich Koncertów w Katedrze Bydgoskiej, organizowane przez Stowarzyszenie im. Andrzeja Szwalbego „Dziedzictwo”…

Redakcja KB
2026-10-30, 17:30
Kultura

Teraz tworzy teksty w redakcji, do której wchodzi się po drabinach. Książka o Aleksandrze Lewińskiej

Jaka była bydgoska dziennikarka Aleksandra Lewińska? Przypominamy poświęconą jej książkę pt. „Nie rozumiem”, która ukazała się nakładem wydawnictwa…

Magdalena Gill
2026-10-30, 12:13
Bydgoszcz

Dyskusja o projekcie Muzeum Historii Bydgoszczy. Mamy też newsy z innych muzeów [zdjęcia]

Mieszkańcy, a także miejscy działacze podzielili się pomysłami i oczekiwaniami dotyczącymi projektu Muzeum Historii Bydgoszczy, które ma funkcjonować w…

Agata Raczek Jarosław Wieprzycki BN
2026-10-30, 08:03
Bydgoszcz

Wybierz się na koncert „Wolna Polska”. Zespół Ziemia Bydgoska na Święto Niepodległości

Koncert z okazji Święta Niepodległości zatytułowany „Wolna Polska" odbędzie się w niedzielę (8 listopada) w bydgoskiej Moderator Arenie. Wystąpi ponad…

MG
2026-10-29, 12:00
Bydgoszcz

Siedem koncertów w sześciu miejscach. Przed nami festiwal „Muzyka w willi Blumwego”

Występy kameralne, recitale, muzyka klasyczna, nowa i jazzowa. Tak zapowiada się 9. Festiwal „Muzyka w willi Blumwego”.

Magda Jasińska DW
2026-10-28, 23:00
Toruń

Szczepan Twardoch, Jakub Małecki i Jakub Żulczyk gośćmi Toruńskiego Festiwalu Książki

Wydarzenie dla miłośników literatury odbędzie się w listopadzie, ale szczegółowy program spotkań już został ogłoszony. Wśród gości między innymi…

Iwona Muszytowska-Rzeszotek DW
2026-10-28, 13:20
Bydgoszcz

Religia, muzyka i pytania bez prostych odpowiedzi. Filozofowie spotkali się w Bydgoszczy

Czym jest doświadczenie religijne i czy w różnych kulturach oznacza to samo? Jaką rolę odgrywa religia we współczesnym świecie? Z takimi pytaniami mierzą…

Natasza Trzebuchowska JW
2026-10-28, 07:50
Toruń

Wystawa, koncert, warsztaty. Przed nami artystyczne trzy w jednym w toruńskim CSW

Fundacja Artystyczna Kosmos już w najbliższy czwartek (29 października) zaprasza na artystyczne wydarzenie do Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu”…

Iwona Muszytowska-Rzeszotek DW
2026-10-27, 23:00
Toruń

Skolim jednak nie wystąpi w Inowrocławiu. Fundacja „Okruszek Szczęścia” wydała oświadczenie

Fundacja Pomocy Społecznej „Okruszek Szczęścia” zrezygnowała z występu Skolima podczas wydarzenia „Uwierz w Sport”, które odbędzie się 30 października…

BN
2026-10-27, 14:55
więcej wiadomości
0:00 0:00