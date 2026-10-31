Pomysł na bezpieczeństwo w szkole? Skrzynka na zgłaszanie gróźb lub złych czynów

„Broń się w necie" to nowy program walki z hejtem i manipulacją w sieci. O projekcie polegającym m.in. na online'owych kursach dla młodzieży poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Walka z nienawiścią





Nauczyciele będą mogli korzystać z darmowego podręcznika „Zanim przemoc wyjdzie z sieci", scenariusze lekcji wychowawczych zawierają podpowiedzi jak się bronić przed zagrożeniami.



Z kolei anonimowe kartki z informacjami o niepokojących zapowiedziach czy zachowaniach uczniów, które można wrzucać do specjalnej skrzynki w szkole.

- Taka analogowa forma, być może się sprawdzi, ponieważ daje możliwość przekazania informacji bez wskazania na konkretną osobę, a czasem mimo wszystko w takich sytuacjach zagrożenia uczniowie stresują się i w związku z tym być może jest to jakiś sposób na zaradzenie sobie w takiej sytuacji. Bo tylko konkretna osoba może podzielić się taką informacją, osoba, która nie chce tolerować dalej takich działań, które są dostrzegane w szkole, bo widzi kolega jeden na przykład całą grupę terroryzować i wtedy wskazane jest, żeby powiedzieć, po prostu powiedzieć nauczycielowi, psychologowi, pedagogowi, pedagogowi specjalnemu, bądź komukolwiek z pracowników danej szkoły czy placówki - mówi Ewa Podgórska, rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.





Jak to wygląda w regionie?

Kilka dni temu aresztowano na 3 miesiące 17-latkę z powiatu żnińskiego podejrzaną o przygotowanie do zabójstwa dwóch pracowniczek szkoły.

Nielegalne i szkodliwe dla młodych ludzi treści można zgłaszać na stronie dyżurnet.pl.

To jeden ze sposobów na bezpieczeństwo w ramach kampanii „Nie ignoruj. Zgłoś" Ministerstwa Cyfryzacji, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Narodowej Akademickiej Sieci Komputerowej.Jak dodała, wciąż zdarzają się w regionie pojedyncze przypadki interwencji dotyczących gróźb dzieci wobec kogoś w szkole.- Nikt z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić, jakie czynniki musiały zadecydować o tym, że ktoś mógł z młodych ludzi 17-latków podjąć takie próby i mam nadzieję, że mimo wszystko postępowanie wyjaśniające przyniesie takie informacje, że to nie było takie na serio. Choć areszt jest już na serio. Policja też stara się reagować jednak na sytuacje, w których znaleziono jakieś narzędzia, które miały służyć temu, o czym mówiła uczennica. Jest to dla wszystkich trudne i czasem tutaj również dla nauczycieli potrzebny jest psycholog, potrzebny jest ktoś, kto wytłumaczy takie zjawiska - wskazuje Ewa Podgórska.