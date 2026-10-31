Pomysł na bezpieczeństwo w szkole? Skrzynka na zgłaszanie gróźb lub złych czynów

„Broń się w necie" to nowy program walki z hejtem i manipulacją w sieci. O projekcie polegającym m.in. na online'owych kursach dla młodzieży poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.
Z kolei anonimowe kartki z informacjami o niepokojących zapowiedziach czy zachowaniach uczniów, które można wrzucać do specjalnej skrzynki w szkole. To jeden ze sposobów na bezpieczeństwo w ramach kampanii „Nie ignoruj. Zgłoś" Ministerstwa Cyfryzacji, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Narodowej Akademickiej Sieci Komputerowej.
Jak dodała, wciąż zdarzają się w regionie pojedyncze przypadki interwencji dotyczących gróźb dzieci wobec kogoś w szkole. Kilka dni temu aresztowano na 3 miesiące 17-latkę z powiatu żnińskiego podejrzaną o przygotowanie do zabójstwa dwóch pracowniczek szkoły.
- Nikt z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić, jakie czynniki musiały zadecydować o tym, że ktoś mógł z młodych ludzi 17-latków podjąć takie próby i mam nadzieję, że mimo wszystko postępowanie wyjaśniające przyniesie takie informacje, że to nie było takie na serio. Choć areszt jest już na serio. Policja też stara się reagować jednak na sytuacje, w których znaleziono jakieś narzędzia, które miały służyć temu, o czym mówiła uczennica. Jest to dla wszystkich trudne i czasem tutaj również dla nauczycieli potrzebny jest psycholog, potrzebny jest ktoś, kto wytłumaczy takie zjawiska - wskazuje Ewa Podgórska.
Nielegalne i szkodliwe dla młodych ludzi treści można zgłaszać na stronie dyżurnet.pl.