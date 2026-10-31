Uczniowie włocławskiego „Chemika
Włocławek

Jak dobrze przyrządzić gęsinę? Tego dowiedzieli się uczniowie we Włocławku

Uczniowie włocławskiego „Chemika" uczyli się przyrządzania gęsiny na świętego Marcina. /fot. Radosław Jagieła

Powiedzenie „Na świętego Marcina najlepsza gęsina” zna wielu. Ale nie każdy wie, jak właściwie przyrządzić ten regionalny produkt. Tego uczyli się w piątek uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku.

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Gościem specjalnym był Piotr Lenart - kucharz, promotor kuchni regionalnej i twórca szlaku kulinarnego „Niech Cię zakole".

- Zaczęliśmy od rozbioru gęsi. Tego mięska użyjemy dalej do czegoś, co jest jakby dla młodzieży mocno przyjazne, czyli gęsiego burgera. Będzie to takie burgerasy rodzimej rasy robimy - podkreśla Piotr Lenart.

- Mamy Piotra Lenarta, który pomaga, podpowiada wam i jakie konkretnie rady wam przekazał. Warto jest opalić kości, żeby więcej smaku wydawały, żeby koloru lepszego nabrały. Szczególnie jak kroić dokładnie gęś, gdzie robić wkrojenia oraz jak doprawiać gęś. W domu się nie można czegoś takiego nauczyć - mówią uczniowie Maksymilian Paśkiewicz i Krzysztof Kowalewski.

Gęsina jest ważnym elementem tradycji kulinarnej Pomorza i Kujaw. Najsilniej kojarzy się z obchodami dnia świętego Marcina - 11 listopada. Tradycja wywodzi się z dawnej hodowli wiejskiej - jesienią gęsi były gotowe do uboju, a ich mięso było przysmakiem podczas rodzinnych uroczystości.

Relacja Radosława Jagieły
Gdzie: Włocławek
TAGI: gęsinaświęty marcinzespół szkół chemicznychwłocławekpiotr lenart
Uczniowie włocławskiego „Chemika" uczyli się przyrządzania gęsiny na świętego Marcina. /fot. Radosław Jagieła Uczniowie włocławskiego „Chemika" uczyli się przyrządzania gęsiny na świętego Marcina. /fot. Radosław Jagieła Uczniowie włocławskiego „Chemika" uczyli się przyrządzania gęsiny na świętego Marcina. /fot. Radosław Jagieła Uczniowie włocławskiego „Chemika" uczyli się przyrządzania gęsiny na świętego Marcina. /fot. Radosław Jagieła
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