Jak dobrze przyrządzić gęsinę? Tego dowiedzieli się uczniowie we Włocławku

Powiedzenie „Na świętego Marcina najlepsza gęsina” zna wielu. Ale nie każdy wie, jak właściwie przyrządzić ten regionalny produkt. Tego uczyli się w piątek uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku.

Gościem specjalnym był Piotr Lenart - kucharz, promotor kuchni regionalnej i twórca szlaku kulinarnego „Niech Cię zakole".



- Zaczęliśmy od rozbioru gęsi. Tego mięska użyjemy dalej do czegoś, co jest jakby dla młodzieży mocno przyjazne, czyli gęsiego burgera. Będzie to takie burgerasy rodzimej rasy robimy - podkreśla Piotr Lenart.



- Mamy Piotra Lenarta, który pomaga, podpowiada wam i jakie konkretnie rady wam przekazał. Warto jest opalić kości, żeby więcej smaku wydawały, żeby koloru lepszego nabrały. Szczególnie jak kroić dokładnie gęś, gdzie robić wkrojenia oraz jak doprawiać gęś. W domu się nie można czegoś takiego nauczyć - mówią uczniowie Maksymilian Paśkiewicz i Krzysztof Kowalewski.



Gęsina jest ważnym elementem tradycji kulinarnej Pomorza i Kujaw. Najsilniej kojarzy się z obchodami dnia świętego Marcina - 11 listopada. Tradycja wywodzi się z dawnej hodowli wiejskiej - jesienią gęsi były gotowe do uboju, a ich mięso było przysmakiem podczas rodzinnych uroczystości.