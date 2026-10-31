Wspólnie z ratownikami uratowali mieszkańców płonącej kamienicy. Akcja policjantów w Mroczy

Funkcjonariusze z Mroczy wraz z ratownikami medycznymi ewakuowali dwie osoby z kamienicy, w której wybuchł pożar. Dzięki temu domownikom nic się nie stało.

Do pożaru kamienicy doszło w środę, w centrum Mroczy. Na miejsce od razu skierowano służby, w tym policjantów - sierż. szt. Dawida Jasiniewskiego i sierż. Agnieszkę Łabich, którzy dotarli jako pierwsi.



Podczas rozmowy ze znajdującą się przed budynkiem kobietą, ustalili, że w środku prawdopodobnie są dwie osoby, próbujące ugasić pożar na własną rękę.



Policjanci i ratownicy medyczni od razu wbiegli do budynku, aby ewakuować lokatorów. W mieszkaniu połączonym z poddaszem kamienicy unosił się czarny dym. Mundurowi oraz medycy zastali tam dwie osoby. Natychmiast nakazano im opuszczenie lokalu, Ci jednak nie chcieli tego zrobić. Mieli nadzieję, że uda im się ugasić pożar i ocalić dobytek.



- Policjanci z ratownikami mając świadomość „unoszącego się w powietrzu” niebezpieczeństwa w ciągu krótkiej chwili przekonali rozmówców do wyjścia na zewnątrz. Następnie funkcjonariusze udali się do lokali znajdujących się obok kamienicy, aby ewakuować przebywając tam osoby - przekazuje mł. asp. Kamil Smoliński z KPP w Nakle nad Notecią.



W akcji brało również udział 14 zastępów strażaków. Pożar udało się ugasić, a lokatorzy mogli wrócić do swoich mieszkań. Inspektor nadzoru budowlanego nie stwierdził zagrożenia konstrukcji budynku. Mieszkanie, w którym pojawił się ogień było zalane.



Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie w klimatyzatorze.