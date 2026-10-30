Tragedia po wypadku rowerzysty we Włocławku. Mężczyzna zmarł w szpitalu

Po trzech dniach od wypadku na ul. Żytniej we Włocławku zmarł 89-letni rowerzysta. Został potrącony przez osobówkę. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Do wypadku doszło 23 października. Świadkowie udzielali pomocy 89-latkowi. Ten trafił wówczas do szpitala w stanie ciężkim.



- Wtedy wstępnie ustalono, że kierujący mercedesem 81-letni mężczyzna wyjeżdżając z drogi wewnętrznej i włączając się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzyście, który poruszał się od ulicy Balskiej w kierunku Łanowej. Kierujący mercedesem był trzeźwy - informuje



Policjanci otrzymali ze szpitala informację, że 27 października rowerzysta zmarł. Najpierw kwalifikacja czynu była uzależniona od stanu zdrowia poszkodowanego seniora. Teraz po jego śmierci sprawę będzie badać prokuratura.