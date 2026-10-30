Muzyczne Zaduszki w dwóch bydgoskich kościołach. Będzie jazzowo i barokowo

Bydgoski Festiwal Dźwięku 2026 to kontynuacja Letnich Koncertów w Katedrze Bydgoskiej, organizowane przez Stowarzyszenie im. Andrzeja Szwalbego „Dziedzictwo” we współpracy z Diecezją Bydgoską. Tym razem organizatorzy zapraszają na jesienną, zaduszkową odsłonę.

- Oba koncerty zaduszkowe odbywają się w kościołach Świętego Krzyża i św. Antoniego.- zapowiada mówi Paweł Pawłowicz, prezes Stowarzyszenia Andrzeja Szwalbego „Dziedzictwo".

- Oba kościoły mają znakomitą akustykę, więc idealnie się nadają do obu koncertów, mimo zupełnie różnego muzycznego charakteru tych wieczorów.

Pierwszy koncert, myślę, że można nazwać popularnie zaduszkami jazzowymi, ponieważ kluczową rolę odgrywają tam jazzmani. Jest świetna wokalistka jazzowa Kamila Abrahamowicz-Szlempo, jest znane trio jazzowe Szymanowski-Afanasjew, czyli zagra Maciej Afanasjew na skrzypcach jazzowych, Karol Szymanowski na wibrafonie i Kamil Hajduk na kontrabasie. Do tego oczywiście chór. Zaangażowaliśmy dwa chóry parafialne, ponieważ jedne i drugie Zaduszki mają już swoją tradycję, w której staram się, żeby chóry parafialne działające w tych kościołach – właśnie w kościele Świętego Krzyża i w kościele Świętego Antoniego – zaangażować do tych występów.



Pierwszy koncert odbędzie się w poniedziałek o godzinie 19:00, raz jeszcze przypominamy: kościół św. Krzyża przy ulicy Artyleryjskiej 10.



- Kilka dni później, w sobotę, spotykamy się w kościele Świętego Antoniego z Padwy przy ul. Głuchej 15 i tam również Zaduszki – zupełnie inne, cofamy się do epoki baroku i w składzie historycznym na historycznych instrumentach. Z dwoma świetnymi sopranistkami, Victorią Lerche-Kurpas i Wiktorią Pancerz, zagramy François Couperina „Ciemne jutrznie” - zaprasza Paweł Pawłowicz.





Koncert Zaduszkowy



Zaduszki w Antonim

2.11.2026 r. g. 19.00, Kościół św. Krzyża, BydgoszczKamila Abrahamowicz-Szlempo – śpiewAfanasjew/Szymanowski TrioChór św. Grzegorza, dyr. Paweł PawłowiczChór Cantores Sancti Crucis, dyr. Jan ChęsyProgram: Improwizowane „kanony”7.11.2026 r. g. 19.00 Kościół św. Antoniego z Padwy, BydgoszczBydgoszcz Barok Ensemble:Wiktoria Pancerz, Victoria Lerche-Kurpas - sopranWitold Wilgos - teorbaŁukasz Macioszek - violonePaweł Pawłowicz - pozytywProgram:François Couperin Leçons de Ténèbres