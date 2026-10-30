Koniec kłopotów z wodą w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku. Pomogło czyszczenie

Przypomnijmy, od tygodnia szpitalna kranówka nadawała się do picia wyłącznie po przegotowaniu i to trwającym co najmniej dwie minuty. W trakcie rutynowych badań w wodzie wykryto podwyższoną ilość mikroorganizmów.
Dzięki sponsorowi szpital zastąpił kranówkę wodą butelkowaną, ale i tak trzeba było odwołać niektóre badania, głównie endoskopowe.
Po wyczyszczeniu i odkażeniu instalacji sanepid wykonał kolejne badania. Wszystko jest w porządku. Szpitalną wodę można pić prosto z kranu.
- Włocławska lecznica korzysta z własnego ujęcia wody. Wyliczono, że to bardziej opłacalne, niż woda z sieci miejskiej.