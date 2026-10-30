W 40 pojemnikach znajdowało się łącznie 785 litrów cieczy, stanowiącej zarówno prekursory, jak i inne substancje mogące być wykorzystywane w nielegalnych procesach wytwarzania substancji psychoaktywnych/fot. KAS
Toruń

Prawie 800 litrów cieczy, z której można wyprodukować narkotyki. Po kontroli drogowej KAS [zdjęcia]

W 40 pojemnikach znajdowało się łącznie 785 litrów cieczy, stanowiącej zarówno prekursory, jak i inne substancje mogące być wykorzystywane w nielegalnych procesach wytwarzania substancji psychoaktywnych/fot. KAS

Kujawsko-Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa podczas kontroli drogowej znalazła w zatrzymanym aucie 40 pojemników z substancjami chemicznym. Były to prekursory narkotykowe.
Kierowcy, za posiadanie i przewożenie prekursorów narkotykowych oraz posiadanie środków odurzających, grozi kara grzywny i kara do 5 lat pozbawienia wolności.

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W połowie października na autostradzie A1 w miejscowości Turzno funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zatrzymali samochód do kontroli drogowej.

W przestrzeni ładunkowej pojazdu znaleźli 40 zamkniętych plastikowych pojemników z zawartością nieznanej substancji, na których umieszczono naklejki z oznaczeniami UN – zagrożenie w transporcie. Dodatkowo w kabinie kierowcy mundurowi znaleźli słoik z zawartością suszu roślinnego o intensywnym, charakterystycznym dla marihuany zapachu.

Kierowca nie posiadał żadnych dokumentów potwierdzających rodzaj przewożonego towaru i nie potrafił wyjaśnić jego pochodzenia.

  • W związku z charakterem ujawnionych substancji, brakiem dokumentów przewozowych i podejrzeniem próby ukrycia trasy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali kierowcę i zabezpieczyli pojazd wraz z ładunkiem do dalszych czynności.

Wspólne działania ze specjalistyczną grupą ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej oraz Policją potwierdziły, że w 40 pojemnikach znajdowało się łącznie 785 litrów cieczy stanowiącej zarówno prekursory, jak i inne substancje mogące być wykorzystywane w nielegalnych procesach wytwarzania substancji psychoaktywnych.

  • Kierowca usłyszał zarzut posiadania i przewożenia prekursorów narkotykowych w celu niedozwolonego wytworzenia środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychotropowej oraz posiadania środków odurzających. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Grozi mu teraz kara grzywny i kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Gdzie: Toruń
TAGI: narkotykiprekursorykontroladrogowakujawsko-pomorskie
W 40 pojemnikach znajdowało się łącznie 785 litrów cieczy, stanowiącej zarówno prekursory, jak i inne substancje mogące być wykorzystywane w nielegalnych procesach wytwarzania substancji psychoaktywnych/fot. KAS W 40 pojemnikach znajdowało się łącznie 785 litrów cieczy, stanowiącej zarówno prekursory, jak i inne substancje mogące być wykorzystywane w nielegalnych procesach wytwarzania substancji psychoaktywnych/fot. KAS W 40 pojemnikach znajdowało się łącznie 785 litrów cieczy, stanowiącej zarówno prekursory, jak i inne substancje mogące być wykorzystywane w nielegalnych procesach wytwarzania substancji psychoaktywnych/fot. KAS W 40 pojemnikach znajdowało się łącznie 785 litrów cieczy, stanowiącej zarówno prekursory, jak i inne substancje mogące być wykorzystywane w nielegalnych procesach wytwarzania substancji psychoaktywnych/fot. KAS
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