Włocławianie mają za sobą niezwykle wyrównany początek sezonu. Wszystkie cztery ligowe spotkania Anwilu kończyły się różnicą zaledwie jednego punktu/ Fot. facebook.com/AnwilWloclawek/archiwum
Włocławek

Rywalizacja z historią wraca do Włocławka. Anwil podejmie Stal. Relacja w PR PiK

Włocławianie mają za sobą niezwykle wyrównany początek sezonu. Wszystkie cztery ligowe spotkania Anwilu kończyły się różnicą zaledwie jednego punktu/ Fot. facebook.com/AnwilWloclawek/archiwum

Anwil Włocławek wraca do Hali Mistrzów. W piątek podejmie Stal Ostrów Wielkopolski w 5. kolejce PGE Basket Ligi. Początek meczu o godz. 20:15. Relacja w audycji „Muzyka i Sport” od godz. 20:00 w Polskim Radiu PiK.

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Oba zespoły mają bilans 2–2 i oba potrzebują zwycięstwa, żeby złapać lepszy rytm. Włocławianie przegrali dwa ostatnie ligowe mecze różnicą jednego punktu. Stal także gra nierówno – potrafiła już wygrywać z mocnymi rywalami, ale zdarzały jej się również wyraźnie słabsze fragmenty.

To jednak nie jest zwykłe spotkanie rundy zasadniczej. Historia rywalizacji Anwilu ze Stalą ma kilka bardzo mocnych rozdziałów. W 2002 roku Ostrowianie wygrali we Włocławku decydujący, piąty mecz o brąz mistrzostw Polski i zdobyli pierwszy medal w historii klubu.

Szesnaście lat później role się odwróciły. W finale sezonu 2017/18 Anwil pokonał Stal 4:2 (w serii do czterech zwycięstw) i odzyskał mistrzostwo Polski po 15 latach przerwy. Rok później obie drużyny znów trafiły na siebie w play-offach, tym razem w ćwierćfinale. Włocławianie wygrali serię 3:0.

W piątek ważna może być przede wszystkim walka pod koszem. Lennard Freeman wrócił do treningów po urazie odniesionym w Zielonej Górze. Po drugiej stronie parkietu jednym z filarów pozostaje doświadczony Wiaczesław Bobrow.

Anwil Włocławek – Stal Ostrów Wielkopolski
Piątek, 30 października, godz. 20:15
Relacja w audycji „Muzyka i Sport” od godz. 20:00 w Polskim Radiu PiK

Gdzie: Włocławek
Dyscyplina: koszykówka
TAGI: Anwil WłocławekStal Ostrów WielkopolskiPGE Basket LigakoszykówkaWłocławekHala MistrzówManu LecomteSam HinesLennard FreemanJaylin HunterKarl LipsAndrzej UrbanMuzyka i SportPolskie Radio PiKRelacja w PR PiK
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