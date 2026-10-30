Rywalizacja z historią wraca do Włocławka. Anwil podejmie Stal. Relacja w PR PiK

Anwil Włocławek wraca do Hali Mistrzów. W piątek podejmie Stal Ostrów Wielkopolski w 5. kolejce PGE Basket Ligi. Początek meczu o godz. 20:15. Relacja w audycji „Muzyka i Sport” od godz. 20:00 w Polskim Radiu PiK.

Oba zespoły mają bilans 2–2 i oba potrzebują zwycięstwa, żeby złapać lepszy rytm. Włocławianie przegrali dwa ostatnie ligowe mecze różnicą jednego punktu. Stal także gra nierówno – potrafiła już wygrywać z mocnymi rywalami, ale zdarzały jej się również wyraźnie słabsze fragmenty.



To jednak nie jest zwykłe spotkanie rundy zasadniczej. Historia rywalizacji Anwilu ze Stalą ma kilka bardzo mocnych rozdziałów. W 2002 roku Ostrowianie wygrali we Włocławku decydujący, piąty mecz o brąz mistrzostw Polski i zdobyli pierwszy medal w historii klubu.



Szesnaście lat później role się odwróciły. W finale sezonu 2017/18 Anwil pokonał Stal 4:2 (w serii do czterech zwycięstw) i odzyskał mistrzostwo Polski po 15 latach przerwy. Rok później obie drużyny znów trafiły na siebie w play-offach, tym razem w ćwierćfinale. Włocławianie wygrali serię 3:0.



W piątek ważna może być przede wszystkim walka pod koszem. Lennard Freeman wrócił do treningów po urazie odniesionym w Zielonej Górze. Po drugiej stronie parkietu jednym z filarów pozostaje doświadczony Wiaczesław Bobrow.



Anwil Włocławek – Stal Ostrów Wielkopolski

Piątek, 30 października, godz. 20:15

Relacja w audycji „Muzyka i Sport” od godz. 20:00 w Polskim Radiu PiK