Wyrok dla Macieja Z. utrzymany. Spędzi 10 lat w więzieniu za produkcję narkotyków i przestępstwa

Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok 10 lat pozbawienia wolności dla Macieja Z., który został oskarżony o produkcję amfetaminy, uprawę marihuany i przestępstwa narkotykowe.

Apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z lipca 2025 roku złożył obrońca oskarżonego. Macieja Z. skazano na 10 lat pozbawienia wolności, dodatkowo nałożono na niego 16 tysięcy złotych grzywny oraz 15 tysięcy złotych świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Właśnie apelacja od tej kary została odrzucona.



Przypomnijmy, w 2023 roku funkcjonariusze CBŚP ujawnili laboratorium amfetaminy w Wielkiej Nieszawce, a w Papowie Toruńskim plantację marihuany. Łącznie zabezpieczono ponad 100 kilogramów narkotyków.